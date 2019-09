Les dunes electroniques festival 2019: evento in Tunisia con musica elettronica no-stop

Musica no-stop a Les dunes electroniques festival, realizzato nella magica location tunisina di Star Wars, che riprende vita proprio attraverso la musica. Questo evento è nato nell’anno 2014, attraverso la collaborazione con il ministero del Turismo e dell’artigianato della repubblica tunisina. Ora, a distanza di tre anni, ritorna nel 2019. Per motivi legati all’organizzazione, la data è stata sposata dal mese di settembre a quello di novembre. Vediamo insieme i dettagli di questo meraviglioso e imperdibile evento musicale in Tunisia.

LES DUNES ELECTRONIQUES FESTIVAL: 30 ORE DI MUSICA NO-STOP A ONG JMEL IN TUNISIA DAL 16 AL 17 NOVEMBRE

Les dunes electroniques festival quest’anno è previsto dal 16 al 17 novembre. Ben 30 ore di musica no-stop tra le esibizioni di artisti locali, francesi e internazionali. Questo evento si svole a Ong Jmel, vicino a Nefta, che si trova alle porte del deserto meridionale della Tunisia. Questo luogo è noto a tutti come l’ambientazione della città natale di Luke Skywalker, Mos Espa, nel film Star Wars. Un’avventura unica e imperdibile che vede protagonista la musica per ben 30 ore consecutive. Sono previste le esibizioni di più di 30 artisti locali e internazionali.

Questo festival si estenderà fino alla medina di Nefta e Tozeur e offrirà al pubblico un programma multidisciplinare. Sarà impossibile non godersi lo spettacolo, grazie anche alla presenza dello scenario naturale, che è decisamente eccezionale. Lo scopo dell’evento è quello di contribuire al turismo e allo sviluppo locale nella regione di Jerid, ovvero da Nefta a Tozeur.

Il festival si rivolge ad un pubblico molto variegato proveniente dalla Tunisia e da tutto il mondo. L’evento vanta l’importante sostegno di René Trabelsi, il ministro del Turismo della Tunisia e del sig. Aymen Bejaoui, governatore di Tozeur. Padrino de Les dunes electroniques festival 2019 sarà il presidente del Arab World Institute, Jack Lang. Questa terza edizione è caratterizzata da vari ingredienti, tra lo spettacolare scenario e la rappresentazione della gioventù tunisina. Grazie proprio a queste caratteristiche l’evento è pronto a trasformarsi in un’esperienza unica per tutti gli spettatori. Il programma del festival tunisino sarà presto reso noto ma già oggi la biglietteria è aperta, attraverso Travel To Do, la prima agenzia di viaggi tunisina guidata da Tarek Lassadi. Per ulteriori informazioni e per il ticket vi consigliamo di affidarvi al sito Les dunes electroniques. Sul canale web ufficiale potrete trovare tantissime informazioni.

