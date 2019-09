Milano Fashion Week settembre 2019: il calendario degli eventi

La Milano Fashion Week di settembre 2019 sta arrivando. Manca davvero poco a uno dei periodi più fashion per chi ama la moda e seguire le nuove tendenze. Infatti, attraverso gli eventi e le sfilate organizzate dalle Case di Moda sarà possibile conoscere qualche anticipazione sulle collezioni Primavera Estate 2020. Stiamo parlando di presentazioni e party super cool imperdibili. Per quasi sette giorni il capoluogo lombardo si trasforma in una passerella, dove modelle e stilisti presentano le nuove collezioni per la bella stagione. Ma quali sono gli eventi a cui non si può assolutamente rinunciare?

Sono diversi gli eventi organizzati per la Milano Fashion Week di settembre 2019. Chi è appassionato di moda non può rinunciare alle sfilate e ai party organizzati che vedono le Case di Moda dare anticipazioni sui trend e i must have della Primavera Estate 2020. Ma ad attirare l’attenzione non sono solo le sfilate ma anche i numerosi eventi. Stiamo parlando di cocktail party, apertivi glamour ed esclusivi. Per prendere parte a questi party è necessario, ricordiamo, essere in possesso di un invito. Non è sicuramente facile ottenere ciò, ma è anche possibile osservare quanto accade durante la Settimana della Moda a Milano sui social e sul web. Infatti, le stesse Case di Moda, gli spettatori e le modelle condividono foto e video che riprendono i momenti più importanti di questi eventi. In questo modo, avrete comunque l’opportunità di conoscere qualche dettaglio sulle future collezioni. Abbiamo deciso, intanto, di indicarvi il calendario della Milano Fashion Week 2019, per non perdere neppure un evento. Ricordiamo che la Settimana della Moda è prevista dal 17 al 23 settembre.

CALENDARIO EVENTI MILANO FASHION WEEK GIORNO PER GIORNO

Martedì 17 settembre

ore 20.00 la Milano Fashion Week inizierà con il CNMI Fashion Hub Opening, previsto per le ore 20.00 e organizzato da Moda Milano Donna.

Mercoledì 18 settembre

ore 9.30 conferenza stampa;

ore 10.30 sfilata di Angel Chen in Via Olona, 6 bis;

ore 11.30 Tiziano Guardini Supported by CNMI e CNMI Fashion Trust in Piazza Duomo – Scalone Arengario;

ore 12:30 il debutto di Peter Pilotto in Via A. Manzoni, 42;

ore 13.15 Calcaterra in Via Meravigli, 7;

ore 14.00 sfilata di Marco Rambaldi Supported by CNMI e CNMI Fashion Trust in Via Olona, 6 BIS;

ore 15.00 Arthur Arbesser in Location Tbc;

ore 16.00 Prada in Via Lorenzini, 14;

ore 17.00 Annakiki in Via Calabiana, 6;

ore 18.00 Alberta Ferretti in Piazza Lina Bo Bardi, 1;

ore 19.00 N°21 presenterà la collezione uomo/donna in Via Archimede, 26;

ore 20.00 Jil Sander in Via Brera, 28.

Giovedì 19 settembre

ore 9.30 Max Mara in Via Roentgen;

ore 10.30 Emporio Armani, doppio show in via Bergognone, 59;

ore 12.00 Fendi nella location TBC;

ore 13.00 Anteprima in Via San Luca, 3;

ore 14.30 Genny in Piazza Affari, 6;

ore 15.30 Luisa Beccaria in Via Palestro, 16;

ore 16.30 Vivetta presso Location TBC;

ore 17.30 Simona Marziali – MRZ (vincitrice di Who’s on Next 2018, progetto di scouting dedicato al Made in Italy) Supported by CNMI Location TBC;

ore 18.30 Bottega Veneta in Via Senato, 10;

ore 18.30 Daniela Gregis in Piazza Sant’ambrogio, 23/A;

ore 20.30 Moschino in Via Piranesi, 14.

Venerdì 20 settembre

ore 9.30 Tod’s in Via Palestro, 14;

ore 10.30 Blumarine in Corso Venezia, 16;

ore 11.30 Brognano in C.So Venezia, 51;

ore 12.30 Sportmax in Piazza Lina Bo Bardi, 1;

ore 13.15 Antonio Marras in Corso Buenos Aires, 33;

ore 14.00 Etro in Via Conservatorio, 12;

ore 15.00 Marni in Viale Umbria, 42;

ore 16.00 Iceberg presso Location Tbc e a seguire Marco De Vincenzo;

ore 18.00 Aigner in Piazza Duomo – Scalone Arengario;

ore 19.00 Frankie Morello presso Location Tbc;

ore 20.00 Versace in Piazza VI Febbraio.

Sabato 21 settembre

ore 9.30 Salvatore Ferragamo in Via E. Besana 12;

ore 10.30 Gabriele Colangelo in Piazza Duomo – Scalone Arengario;

ore 11.30 MSGM in Viale Alemagna, 6; 12:30 Cividini in Via San Gregorio, 29;

ore 14.00 Ermanno Scervino in C.So Venezia, 16;

ore 13.15 CNMI Camera Buyer Italia Event;

ore 15.00 Philosophy Di Lorenzo Serafini in Viale Alemagna, 6;

ore 16.00 Giorgio Armani in Via Borgonuovo, 11;

ore 17.00 Stella Jean presso Location TBC;

ore 18.00 Agnona in Via Vigevano, 18;

ore 19.00 Missoni presso Location TBC;

ore 20.00 GCDS in Piazza Lina Bo Bardi, 1.

Domenica 22 settembre

ore 9.30 Drome in Via Olona, 6 Bis;

ore 10.30 il ritorno in passerella di Boss in Via Savona, 56;

ore 11.30 Shuting Qiu Supported By CNMI in Piazza Duomo – Scalone Arengario;

ore 12.30 Laura Biagiotti in Via Rivoli, 6;

ore 13.15 Fila in Via Watt, 15;

ore 15.00 Atsushi Nakashima in Piazza Duomo – Scalone Arengario;

ore 16.00 Gucci in Via Mecenate, 77;

ore 17.00 Cristiano Burani in Via Meravigli, 7;

ore 20.00 Green Carpet Fashion Awards Italia 2019.

Lunedì 23 settembre

ore 9.30 Ultràchic Supported By CNMI in Piazza Duomo – Scalone Arengario;

ore 10.30 Alexandra Moura sempre in Piazza Duomo ma presso Scalo.

