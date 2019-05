Al Bethlehem Cafè di Napoli la presentazione del libro “L’ora della Gioia” di Padre Rosario Mauriello

Al Bethlehem Cafè la nota caffetteria letteraria cristiana in Via Adda Marano di Napoli, venerdì 31 maggio alle ore 19,30 ci sarà la presentazione del libro “L’ora della Gioia” di Padre Rosario Mauriello, camilliano, che svolge il suo ministero presso l’Azienda ospedaliera Monaldi di Napoli. In un momento storico, intriso di tristezze e di tante insofferenze, paure e insoddisfazioni, dove l’uomo fa fatica a comprendere il vero significato della gioia, l’autore ci condurrà alle profondità dell’esistenza dell’umanità per poter guardare la realtà come un dono, nella sua pienezza. Questo libro edizioni RnS, ci aiuta a combattere i nemici della gioia e a scoprire come essa nasca in Dio. La gioia è un effetto dell’amore. La gioia è una perla preziosa, che per acquistarla merita ogni sacrificio. Il Bethlehem Cafè è un luogo di incontro e di varie attività culturali interessanti. Una singolare esperienza di bene comune, Bethleem Cafè, un segno concreto nato dall’incontro con Gesù Cristo, dalla chiamata a vivere in una comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo e dall’ascolto della Parola di Dio che cambia la vita e ne dona un senso nuovo e pieno. Dalle parole di San Giovanni Paolo II prende il nome la Caffetteria: I Magi incontrano Gesù a “Bêth-lehem”, che significa “casa del pane”.

Bethlehem Cafè, nata 13 dicembre 2006 per diffondere i valori e principi cristiani e per essere credenti, linea avanzata della Chiesa. Cristianesimo che si fa Umanesimo. Un locale ampio sempre pieno di “sole” che privilegia i valori etici e morali, che ha nel suo scopo quello di poter realizzare un’umanizzazione dell’ambiente circostante.

Noi ci siamo stati più volte e vi assicuriamo anche un ottimo caffè. Vocata come Bethlehem, casa del Pane , ad essere luogo , cuore accogliente e aperto. Carità, cultura e bontà ecco le parole chiave di questa caffetteria. L’ora della gioia è disponibile sul sito Edizioni RnS .

