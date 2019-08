Leone, oroscopo Paolo Fox settembre 2019: cosa succederà secondo le stelle?

Cosa succederà secondo le stelle ai nati sotto il segno del leone nel mese di settembre 2019? Ce lo dice Paolo Fox con il suo oroscopo su amore, lavoro e salute. In amore i nati sotto questo segno comandano e possono decidere in totale libertà cosa fare. Nel lavoro continua l’ondata di grande forza di questo degno, soprattutto per quanto riguarda chi ha una propria attività. La salute è influenzata dalla buona energia di Giove. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL LEONE DEL 2019, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019 DEL LEONE: COSA SUCCEDERÀ IN AMORE, LAVORO E SALUTE SECONDO LE PREVISIONI DI PAOLO FOX

AMORE – Dal punto di vista dei sentimenti, i nati sotto il segno del leone in questo mese hanno una grande forza. Sono loro a poter decidere, a settembre 2019, se stare da soli o con qualcuno, se avere relazioni di poco conto o importanti. Paolo Fox ci fa anche sapere che tornerà ad affacciarsi l’amore anche per coloro che avevano deciso di non innamorarsi più. Le situazioni nate negli ultimi tempi devono essere coltivate. I pianeti sono favorevoli e Venere, a partire dal giorno 14, aiuterà molto il leone. Negli ultimi giorni di questo mese si potrà vivere un momento davvero molto intenso e dunque è importante dare il giusto spazio ai sentimenti. Il lavoro ultimamente può impegnare molto ma è importante ritagliarsi del tempo per l’amore. Chi ha iniziato una convivenza o si è sposato può pensare anche ad un figlio.





LAVORO – Il leone, a settembre 2019, può contare su una buona forza che va avanti già da un po’. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo interessa soprattutto chi ha una propria attività. Alcuni negli ultimi mesi potrebbero aver ricevuto un incarico importante e alcuni possono addirittura aspirare a posti di comando. Chi ha dei risparmi da parte può pensare a compravendite e acquisti. I contatti con avvocati, notai, commercialisti o agenti, sono favoriti in questo momento. In questo periodo dell’anno possono arrivare delle buone proposte. E’ un buon momento per fare affari, ma anche per chi deve sostenere esami.

SALUTE – Giove continua a farsi sentire donando una buona energia ai nati sotto questo segno. Solo intorno al 18 e al 25 possono esserci dei momenti di tensione. Grazie a questo cielo positivo, si possono provare sensazioni positive. E’ un momento di rinascita per i nati sotto il segno del leone e si potranno risolvere anche dei problemi che vanno avanti da un paio di anni.