Kate Middleton meravigliosa abbronzata e capitano di regata in pantaloncini (Foto)

Come ormai è tradizione Kate Middleton ha partecipato con il principe William alla King’s Cup a Cowes, una cittadina portuale sulla costa nord dell’isola di Wight (foto). Look nautico e abbronzata la duchessa di Cambridge è apparsa più bella che mai ma soprattutto è passata da quasi regina a capitano di regata. Di ritorno dalle vacanze con la famiglia a Mustique, la Middleton ha ripreso subito con i suoi doveri in Inghilterra e ha così preso parte alle manovre del team Royal Foundation. Top a righe da 135 sterline, pantaloncini blu navy L.K. Bennett da 150 sterline e le Superga ai piedi, perché il made in Italy le piace sempre. Ovviamente ad attirare l’attenzione sono stati propri gli short che mostravano le gambe bellissime e abbronzate.

IL LOOK NAUTICO DI KATE MIDDLETON CHE LASCIA TUTTI PIACEVOLMENTE COLPITI

Le foto della villa lussuosa dove Kate e William con i figli hanno trascorso le vacanze

Pantaloncini sportivi ma mai così corti, è la prima volta che Kate li indossa e le stanno benissimo ma sono rare le foto che mostrano i reali inglesi con indumenti come questi. Nel 2012 ricordiamo che fu uno scandalo la sua foto che la immortalava a seno nudo in una terrazza in Provenza. I duchi di Cambridge in quella occasione chiesero i danni alla rivista francese Closer, che addirittura la mise in copertina.





Erano entrambi presenti alla regata, Kate e William, ma divisi in due equipaggi diversi. Hanno partecipato alla regata di beneficenza anche altri personaggi famosi ma nessuno ha destato interesse da parte della stampa, dei presenti, del popolo. Ogni barca rappresenta una delle otto charities di cui Kate Middleton è madrina come Action on Addiction, Place2Be, the Anna Freud National Centre for Children and Families, The Royal Foundation, Child Bereavement UK, Centrepoint, London’s Air Ambulance Charity and Tusk.





