William e Kate Middleton ai Caraibi nella lussuosa villa, in vacanza con i tre figli (Foto)

Dopo aver festeggiato il compleanno del principino Kate Middleton e William d’Inghilterra sono partiti per i Caraibi, per le tanto attese vacanze di famiglia, ospiti in una villa super lussuosa (foto). Privacy come sempre in prima linea per i duchi di Cambridge e sull’isola privata di Mustique ci sono anche Mike e Carole, i genitori di lei. Ovviamente con loro ci sono i piccoli George, Charlotte e Louis, magari i nonni sono necessari anche per aiutarli con i bambini e per potersi così godere anche un po’ di relax in più. Sono tutti ospiti del proprietario della villa, del barone Glenconner Colin Tennant, l’abbiamo visto anche al loro matrimonio. Un luogo meraviglioso sull’isola che conta solo 500 abitanti ma che con i turisti ne ospita anche 3000. Prima dei duchi hanno scelto la stessa isola anche David Bowie, Mick Jagger, Bryan Adams, Hugh Grant, Pierce Brosnan, Tommy Hilfiger e tanti altri.

KATE E WILLIAM IN VACANZA AI CARAIBI IN UNA VILLA INCANTEVOLE

Per proteggere la vita privata dei duchi di Cambridge vige la no fly zone, così oltre alla meraviglia del posto si spiega bene il perché tante star abbiano soggiornato lì per le loro vacanze paradisiache. Il barone acquistò l’intera isola nel 1958 per 45mila sterline, oggi risulterebbe una cifra davvero impossibile.





Una villa davvero super lussuosa, con una piscina a sfioro, camere incantevoli, cottage, aggiuntivo con due stanze. Uno chef, un giardiniere e tre domestici. Un vero paradiso anche senza uscire dalla villa che vanta un panorama incredibile. Fuori poi il vero paradiso per tutti, immaginate per i piccoli George, Charlotte e Louis abituata al grigio di Londra. Si dice che adesso Kate Middleton sia davvero serena dopo aver ritrovato la pace in famiglia conta riconciliazione con Meghan Markle. Chissà dove andranno in vacanza Meghan, Harry e il piccolo Archie.