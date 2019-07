Meghan ed Harry bellissimi alla prima del Re Leone: look total black per entrambi (FOTO)

Non potevano mancare alla prima del Re Leone, nel Regno Unito The Lion King, Harry e Meghan. E non hanno deluso le aspettative dei tanti fans che si aspettavano di vederli insieme per la prima cinematografica del film Disney. Harry e Meghan sono arrivati mano nella mano, bellissimi e sorridenti. Eleganti ma sobri allo stesso tempo, entrambi hanno optato per un look total black. Molto eleganti sia Harry, con il suo abito da sera, che Meghan che ha optato per un vestito non troppo lungo, come è nel suo stile, nero. Per questa occasione la duchessa del Sussex ha scelto un abito Jason Wu con una clutch Gucci. E non ha mai perso di vista il suo Harry: la coppia ha sfilato sul red carpet, ha regalato sorrisi ma non lasciandosi mai la mano. Un gesto inusuale per due membri della famiglia reale che ormai però, nel caso di Harry e Meghan, non stupisce più.

Harry e Meghan non potevano mancare alla serata evento anche per un motivo personale che li lega al Re Leone. Pare infatti che tra i primi appuntamenti ci fosse stato, nel 2016, un incontro a teatro per vedere il musical tratto dal Re Leone. Non si potevano quindi perdere per nessun motivo questa prima cinematografica anche se Meghan deve ancora osservare il periodo di congedo maternità, se così possiamo chiamarlo!Ma al piccolo Archie di certo non sarà dispiaciuto stare lontano da mamma e papà solo per poche ore.

HARRY E MEGHAN INNAMORATISSIMI ALLA PRIMA DEL RE LEONE: ECCO LE FOTO

Ed ecco alcune delle immagini della serata

Come avrete visto anche dalla gallery Harry e Meghan si sono sempre tenuti per mano e hanno anche salutato alcuni dei fans del film accorsi nei pressi del red carpet per vedere tutte le star arrivate alla prima.

Sulla prima Instagram di Harry e Meghan viene anche spiegato il motivo di questa loro partecipazione alla prima del Re Leone ( vi ricordiamo che in Itali arriverà a fine agosto)

In celebration of the film’s release, The Walt Disney Company announced #ProtectThePride, a global conservation campaign to support efforts protecting the rapidly diminishing lion population across Africa. As a part of their commitment to this cause, Disney also made a donation to The Duke of Sussex’s upcoming environment & community initiative which will be formally announced this autumn. The Duke and Duchess are committed to advancing conservation efforts across Africa and around the world, and working with communities to ensure a sustainable future for the planet. This evening Their Royal Highnesses had the pleasure of meeting the cast and creative team behind the film, as well as supporters of @africanparksnetwork, of which The Duke is President.

