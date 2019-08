Federico Fashion Style nel mirino di chef Rubio dopo il furto del Rolex e il post sui social

Vi avevamo parlato sabato di quello che è successo a Federico Fashion Style che, nel corso di una passeggiata a Milano, era stato derubato del suo Rolex. Federico aveva condiviso questo momento di grande paura sui social, con delle stories ma anche con un post nel quale si sfogava per quello che era accaduto. Un post che oggi non è più visibile sulla sua pagina, essendo stato cancellato ma che ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo e ha fatto anche agitare le acque. Federico Fashion Style è stato accusato di essere razzista in quanto nel post, parlando del furto, diceva che i criminali erano nigeriani e che dovevano tornare a casa loro. In una storia su Instagram invece parlava di marocchini. Questa generalizzazione non è piaciuta a molte persone che hanno criticato Federico Fashion Style. E la storia del furto del Rolex ha quindi fatto molto discutere animando moltissimo la discussione sui social. E mentre Federico ha provato a mettersi tutto alle spalle eliminando anche il “post incriminato” suo malgrado, è finito nel mirino di Chef Rubio.

CHEF RUBIO ATTACCA FEDERICO FASHION STYLE DOPO IL POST “RAZZISTA”

Ecco cosa ha scritto Chef Rubio sui social:

“Come sapevi che era nigeriano? Parli il nigeriano? Riconosci i nigeriani dalle caratteristiche fisiche? Ah ok… i ne*ri essendo tutti uguali uno vale l’altro… capisco. Se vuoi la mia, secondo me non era manco nero ma non è neanche questo il problema. Il problema è che te sei messo in posa da str***o a fa la vittima per raccogliere like e sta cosa non ti fa per niente onore. De gente brutta ce n’è tanta in giro e te sei il capo

”.

Al momento non è arrivata la risposta di Federico Fashion Style che ha preferito andare oltre e dedicarsi al suo lavoro in queste ore. Ma dopo questi attacchi dirà nuovamente la sua? Federico aveva già ribadito che il suo non voleva essere un post razzista ma a quanto pare il suo messaggio non è arrivato a tutti.

