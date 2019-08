Federico Fashion Style disperato per il furto del Rolex sui social viene tacciato di razzismo

Una giornata da dimenticare per Federico Fashion Style quella trascorsa a Milano in questo caldo agosto. Il parrucchiere più amato dai vip, qualche ora fa tramite stories e poi tramite anche un post sui social, ha raccontato l’incubo di questa giornata di metà agosto. E’ stato vittima di un furto. Purtroppo però il raccontato non è stato gradito da alcune persone che lo hanno tacciato di razzismo. Ed effettivamente, da qualche minuto, sul profilo ufficiale del parrucchiere è scomparso il post. Ma come sapete, Instagram e in generale, il web non perdona. Tutto ciò che scrivi resta e infatti, molte pagine social che si occupano di pettegolezzi e non solo, hanno preso nota delle parole dell’hair stylist.

Ma vediamo nel dettaglio quello che è successo, iniziando proprio dal post di Federico su Instagram.

FEDERICO FASHION STYLE ACCUSATO DI RAZZISMO DOPO IL FURTO DEL SUO ROLEX

Federico ha raccontato di aver subito un furto importante. Gli hanno rubato un Rolex e per farlo gli hanno anche fatto del male al braccio. Fin qui nulla di particolare, tutti si sarebbero schierati dalla parte di Federico se non fosse che, il protagonista del Salone delle Meraviglie, abbia poi anche puntato il dito, per alcuni con toni razzisti, contro il responsabile del furto ma in generale, contro quelli della sua stessa nazionalità.

Ecco il post incriminato:

Il post di Federico Fashion Style ha anche colpito molto perchè nelle stories, quando racconta di quello che è successo, e specifica subito di non essere razzista, parla di due marocchini ( nella storia ancora on line Federico sottolinea che odia anche chi è razzista).

In lacrime poi ha anche spiegato che non è disperato per il valore del Rolex in quanto oggetto fisico ma perchè gli era stato regalato da Valeria Marini e aveva per lui un valore affettivo.

Sicuramente il post di Federico non voleva essere razzista, come del resto lui stesso ha specificato ma il fatto stesso che lo abbia poi cancellato lascia immaginare che diverse persone gli abbiano fatto notare che forse, non si era espresso nel migliore dei modi anche perchè era molto provato da quanto accaduto.

