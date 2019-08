La presunta lettera polemica per le assenze “vip” al funerale di Nadia Toffa pubblicata da Dagospia e poi rimossa

E’ stata pubblicata il pomeriggio del 17 agosto 2019 su Dagospia una lettera che, sarebbe stata scritta da una persona che fa parte della famiglia de Le Iene. Uno sfogo per quello che è successo nel giorno del funerale di Nadia Toffa. Una lettera con la quale si sottolinea come, sui social, moltissima gente ( si parla di personaggi famosi) si sia espressa per dire la sua su Nadia con messaggi molto belli. La persona che ha scritto la lettera ha però fatto notare che molti di questo vip non si sono poi presentati a Brescia il giorno del suo funerale. Una polemica che va detto, anche sui social era serpeggiata ma che ovviamente nessuno ha ripreso nel giorno del dolore della famiglia di Nadia. Non possiamo essere ipocriti nel dire che forse tanti hanno pensato che i vip che si sono detti amici di Nadia, mancavano in chiesa, dove forse avrebbero dovuto essere. Ma chi siamo noi per giudicare e per capire come si affronta il dolore singolarmente? Forse se si fossero presentati avremmo parlato di una passerella da parte di vip. E’ chiaro che in queste situazioni bisognerebbe solo concentrarsi sulla persona che non c’è più.

Chi ha scritto questa lettera però fa notare anche altro. Fa notare l’assenza della dirigenza Mediaset, non solo dei colleghi e amici vip che hanno avuto solo il tempo di ricordare Nadia.

Va anche detto che la lettera è stata rimossa da Dagospia ma su Twitter potrete ancora trovare commenti di chi aveva subito letto la missiva e commentato. E troverete anche commenti di chi si chiede adesso, dopo la rimozione che fine abbia fatto.

Il web si sa, non perdona e il testo della lettera circola sui social alla velocità della luce.

LA LETTERA SCRITTA DOPO IL FUNERALE DI NADIA TOFFA E MANDATA A DAGOSPIA

Va anche detto che Dagospia, rimuovendo la lettera, potrebbe aver ricevuto una richiesta dalla redazione de Le Iene che non sa chi sia la persona ad aver scritto la missiva. La vicenda è molto particolare perchè generalmente Dagospia controlla sempre le sue fonti ed è strano che non sia arrivata anche una spiegazione alla rimozione del testo di questa lettera.

Ecco il testo della lettera:

Ciao Dago, stamattina al funerale di Nadia noi ‘Iene’ eravamo uniti attorno alla famiglia e agli amici intimi. Riflettevo senza polemica, ma avvolto nel dolore nel aver perso una sorella, un’amica, una collega ed una risorsa preziosa: come mai tutti i conduttori ed i personaggi tv si sono affrettati a postare foto e messaggi meravigliosi per Nadia, ma poi il 16 Agosto in Chiesa non si son visti? Dov’erano la D’Urso, la Panicucci, la Hunziker, Gerry Scotti, Biagio Antonacci e la lista è così lunga da rabbrividire. Dirigenza Mediaset: zero. Presidenza: zero. Restrelli e basta è un po’ poco per una donna che ha dato anima e corpo all’azienda, non trovi?

Tra gli assenti anche Nicola Savino, Ilary Blasi, Teo Mammuccari che con Nadia hanno lavorato a stretto contatto ( non citiamo Alessia Marcuzzi in quanto si trova dall’altra parte del mondo, in Polinesia e vale lo stesso per Selvaggia Lucarelli che è invece in Cina).

La lettera continua così:

Scusami lo sfogo, ma a volte sarebbe bello vedere meno caz**te acchiappalike su Instagram e più gente vera che anche al 16 agosto ha lasciato lettini ed ombrelloni prendendo il primo volo per venire ad accarezzare solo per un istante la bara bianca di un’amica collega. Scusami la rabbia, ma abbiamo amato Nadia fino alla fine e continueremo a farlo anche ora che fisicamente non c’è più.

Ricordiamo che nei giorni scorsi in rete era anche circolato un messaggio che era stato definito “l’ultimo scritto da Nadia” e si era dimostrato essere una bufala. Quanto c’è di vero nella lettera ricevuta da Dagospia? I giornalisti del portale non avranno di certo difficoltà a contattare la redazione de Le Iene per capire se davvero qualcuno tra loro, ha deciso di mandare questa lettera o se si tratta di una persona che avrebbe dovuto firmare a suo nome e non a nome di un gruppo.