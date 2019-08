L’ultimo messaggio di Nadia Toffa sui social: un testamento bufala che corre sul web ?

Era molto facile pensare che quello che sta circolando in rete con il titolo de “L’ultimo messaggio di Nadia Toffa” fosse qualcosa di non autentico. Eppure in poche ore ha registrato migliaia e miglia di condivisioni tanto che della fake news si sono occupati anche i colleghi di Bufale.net che hanno cercato di fare chiarezza. Non c’è traccia di quello che sarebbe l’ultimo messaggio di Nadia sui suoi social, sui social di suoi familiari o di amici che avrebbero potuto condividere un pensiero della iena. Non c’è traccia neppure sul sito de Le Iene o sulla pagina Fb dove abbiamo letto la notizia della morte di Nadia Toffa. Purtroppo si tratta di una fake news, una ennesima bufala che nel giorno di Ferragosto ha trovato terreno fertile per essere condivisa e ricondivisa migliaia di volte.

LA BUFALA DEL MESSAGGIO TESTAMENTO DI NADIA TOFFA

Ecco il testo del messaggio “testamento” che circola sul web:

L’ULTIMO MESSAGGIO DI NADIA TOFFA :

Se si potesse vedere il mio corpo oltre le apparenze so’ che non riuscireste a riconoscere il mio volto, fa’ male in ogni secondo che respiro, ho dolore ovunque, il mio corpo fa’ male ed io non posso farci nulla, lui ha deciso di fare il suo corso senza di me!!!!!

Che mi stà succedendo??? voglio vivere, essere libera di vivere come è libera la mia anima, la mia mente e il mio corpo voglio vivere… respirare… gioire…. voglio abbracciare questa vita e goderne di ogni singolo secondo come dono, …… ma sono stanca, non ci riesco, devo riposare…. se riesco , il riposo è diventato un traguardo da raggiungere … ogni singolo cm del mio corpo fa male, voglio reagire cerco di farlo ma poi ritorno sul mio letto!!!

Vedo la vita in modo diverso, tutto mi è diventato banale…. potere soldi liti invidie desideri stupidi …. ahhhhh se questa umanità capisse la vita che è un dono e quanto darei per viverla senza questi dolori,senza la malattia !!!!!

Perché si passa una vita intera a rovinarla rincorrendo obiettivi terreni ??? quando il vero obiettivo è la vita in sé?!?!?

Inizio a dialogare con Dio, Signore mio, che sarà di me? della mia vita? della mia famiglia? …

In quei momenti mi rendo conto che nulla è mio … mi era solo in prestito.. .. mi aggrappo a Dio, inizio a vedere la vita dall’alto al basso …. mi affido completamente nelle braccia di Dio … mi rendo conto che era li …il mio posto dal mio primo respiro!!!!!

Alla fine ciò che conta è come l’hai affrontata questa vita.Contano gli esempi dati, i ricordi che lasci,gli affetti curati,i legami creati…conta

l’ impronta che lasci su questa terra.

Leggendo il messaggio pieni di errori di sintassi ed errori grammaticali era facile immaginare e comprendere che non si trattasse di uno scritto di Nadia. Ovviamente non abbiamo la certezza del fatto che non sia autentico ma è davvero difficile pensare che sia circolato in rete senza una precisa volontà di qualcuno che avrebbe usato altri canali per far arrivare le parole di Nadia.

L’ultimo messaggio di Nadia Toffa sui social: un testamento bufala che corre sul web ? ultima modifica: da