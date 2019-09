Kate Middleton riesce a riciclare ancora il cappottino carta da zucchero (Foto)

Mentre Meghan Markle accumula consensi nel suo tour in Sudafrica, Kate Middleton prosegue sempre uguale a se stessa la sua strada (foto). Infatti, si abbassano le temperature e lei ricompare con lo stesso cappottino di sempre. Indimenticabile il cappotto color carta da zucchero, le dona molto la tonalità che sceglie spesso, lei continua a riciclare come fanno tutte le donne, come è giusto che sia, ma colpisce che passano gli anni e la sua taglia è sempre la stessa. Una giornata speciale per Kate e William d’Inghilterra, un evento ufficiale, ancora una volta complici insieme anche se sanno ben rispettare il protocollo. Saranno i futuri sovrani e per loro è tutto un po’ meno semplice e l’etichetta è più rigida rispetto a Meghan ed Harry. Ospiti d’onore al varo della RSS Sir David Attenborough, la nave proprietà del Consiglio britannico dedicata al grande naturalista britannico­­.

IL CAPPOTTINO DI KATE MIDDLETON MAI FUORI MODA E SEMPRE DELLA MISURA GIUSTA

Così la duchessa di Cambridge è perfetta per l’evento sull’inquinamento. Non ci sembra però ci siano forme arrotondate, niente che confermi le voci del dolce gossip su una quarta gravidanza. I tabloid inglesi volevano in dolce attesa non solo Kate Middleton ma anche Eugenie di York e Meghan Markle, invece di certo la moglie di William con il suo cappottino non sembra incinta.

MEGHAN MARKLE BELLISSIMA CON LA TUTA NERA NEL SUO TOUR IN SUDAFRICA CON HARRY E ARCHIE





Con la coppia non ci sono i figli, nemmeno George e Charlotte che più grandi si sarebbero divertiti con un bel giro sulla nave. Sono invece a scuola mentre il piccolo Louis a casa con la nanny. La nave batterà le rotte del Polo Sud e si occuperà della ricerca contro l’inquinamento e Kate Middleton non poteva deludere, ha scelto l’abito più riciclato.