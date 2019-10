Halloween: frasi divertenti e immagini mostruose da condividere sui social e su Whatsapp

Ad Halloween potete inviare frasi divertenti e immagini mostruose a tutti i vostri amici, condividendole sui social e su Whatsapp. La notte delle streghe è sicuramente un momento molto simpatico e divertente per tutti. Questa festa in Italia sta prendendo piede da qualche anno, mentre prima non veniva presa in considerazione. E così ecco che ci si diverte a uscire con gli amici mascherati in maniera mostruosa. Insomma, anche in questa occasione i social e le chat di Whatsapp si riempiono di immagini mostruose e frasi divertenti. Ecco dunque le più belle da condividere con tutti.

HALLOWEEN, LE FRASI DIVERTENTI PER QUESTA FESTA PAUROSA

Sui social e su Whatsapp si possono condividere molte frasi divertenti e paurose, per non prendersi troppo sul serio nella notte delle streghe. Noi di Ultime Notizie Flash abbiamo selezionato alcune delle frasi più belle che si trovano in giro per il web. Se non siete bravi a scrivere e inventare qualcosa quindi, niente paura, vi basterà fare copia e incolla e il gioco è fatto. Sicuramente grazie a queste frasi i vostri amici si divertiranno e le condivideranno a loro volta. Ecco di seguito alcune frasi divertenti per la festa di Halloween.

Bisogna dire che fra tutte le streghe sei la migliore, buon Halloween

Non c’è bisogno di aspettare Halloween per vedere delle zucche vuote in giro.

Dolcetto o scherzetto? Mmm, solo uno scherzo… dimenticavo che sei a dieta!

Halloween è quella festa in cui le ragazze mostruose sembrano sexy e le ragazze sexy sembrano mostruose.

“Dolcetto o Scherzetto?” – “Pizza fritta”

“Cazzarola, fai davvero spavento. Da cosa sei truccata?” – “Io non festeggio Halloween”- “Ah”

Mi raccomando: non perdere molto tempo per la maschera… per te è sufficiente un’aggiustata ai capelli e via!

Stasera per Halloween mi vesto da mestruazione e arrivo in ritardo, così spavento tutti. Paura eh?!

Ma guarda che Halloween è finito, finalmente ti puoi togliere la maschera!

Ad Halloween è l’unico giorno dove ti puoi permettere di essere veramente te stesso

Chi è da lontano che cammina col cestino? Una strega, un nano o un assassino?

Quando le streghe vanno a cavallo, e si vedono i gatti neri, e la luna ride e sussurra, siamo vicini ad Halloween.

Halloween è una notte di terrore che risveglia ogni vampiro, una notte di rumore da far togliere il respiro

Tremate, tremate, le streghe son tornate!

La vigilia d’Ognissanti han paura tutti quanti: è la notte delle streghe!

LE IMMAGINI PAUROSE DA CONDIVIDERE A HALLOWEEN: QUALI SONO LE PIÙ BELLE?

Oltre alle frasi, si trovano anche moltissime immagini paurose da condividere con tutti, che vi mostriamo nella gallery che segue. Basterà salvarle e condividerle in questo giorno speciale.

E voi cosa condividerete sui social e su Whatsapp a Halloween?