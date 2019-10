Halloween, i libri per bambini da leggere nella notte delle streghe

Halloween è una festa che i bambini amano molto e che li fa divertire. Oggi vediamo alcuni libri da leggere nella notte delle streghe, in base all’età dei bambini. I piccoli sono molto attratti da questa notte da brivido, che li porta in una situazione diversa per qualche ora. Leggere delle storie di paura può essere un modo per farli entrare nello spirito di Halloween, mettendo quel brivido in più. E’ importante ovviamente scegliere dei libri adatti all’età dei bambini, evitando di spaventarli troppo e senza andare a colpirli nelle loro fobie. Se sappiamo che un bambino è terrorizzato dalle streghe, meglio non esagerare con i racconti. Insomma, si possono leggere dei libri di paura usando il buon senso. Ecco di seguito alcuni titoli da scegliere per la notte delle streghe.

HALLOWEEN, I LIBRI PER BAMBINI PIU’ BELLI DA LEGGERE

I libri di Halloween possono essere letti non solo la sera dedicata a questa festa, ma anche qualche giorno prima per prepararli. Come vi abbiamo detto, i libri devono essere adatti all’età del piccolo, che altrimenti rischia di spaventarsi troppo o di non riuscire a mantenere l’attenzione su ciò che si legge. Per i bambini in età prescolare, tra i titoli troviamo “Attenti alla Casa Stregata” di M. Doria, Emme Edizioni. Questo titolo è particolarmente adatto ai piccoli di 2-3 anni, ai quali i genitori potranno leggere le simpatiche rime in esso contenute. Oltre alle parole, il libro è anche da sfogliare, con disegni colorati, lucine e suoni. Altro libro di filastrocche, adatto a bambini dai 3 anni in su, è “Filastrocche della notte di Halloween” di Corinne Albaut, Motta Junior. Queste filastrocche si possono anche imparare qualche giorno prima per poi recitarle a Halloween.





Molto belli sono i libri per bambini di Halloween da colorare e ritagliare, adatti a bambini di 4 anni. Tra questi troviamo “Supercolor Halloween” di Giunti Junior e “I giochi di Halloween” di Tony Wolf, Dami Editore. Dai 5-6 anni c’è poi un libro tutto da leggere, “Festa di Halloween al castello fantasma” di Mary Pope Osborne, Piemme. Di cosa parla? Di un incantesimo in un castello e la storia è davvero avvincente.

Per bambini dai 7 anni non può mancare nella libreria “Halloween… che fifa felina!” di Geronimo Stilton, Piemme. Le avventure dei topi spaventano, ma non troppo, e sono soprattutto divertenti. Questo libro contiene anche una serie di consigli davvero utili su come organizzare un party per la notte delle streghe.





