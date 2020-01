Oroscopo Paolo Fox 2020, Acquario in coppia: segni sì e segni no, quali sono le affinità?

Cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox 2020 dell’acquario in coppia? Con l’arrivo del nuovo anno ci si chiede come andrà l’amore. Il cielo ci svela come andranno le cose con ogni segno per capire quali legami sono destinati a durare e quali invece no. Ecco di seguito le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox 2020: Acquario in coppia con tutti i segni

Acquario-Ariete: Questi due segni sono soliti rincorrersi. E’ una situazione che crea problemi soprattutto all’ariete perché nel 2020 avrà bisogno di un sostegno e di basi solide su cui contare.

Acquario-Toro: Sono segni molto affascinati l’uno dall’altro, nonostante le diversità caratteriali. Il divertimento non manca. Marte, Giove e Saturno sono dalla parte di questa coppia a partire da marzo.

Acquario-Gemelli: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, questi segni non amano dare un’etichetta a un rapporto. Venere aiuta questo rapporto a partire dal mese di aprile. Qualche difficoltà in più si presenterà però a fine anno.

Acquario-Cancro: Questi due segni sono degli idealisti e per questo possono perdere di vista le cose concrete, importanti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, le fasi iniziali di una relazione del genere sono meravigliose, ma con la quotidianità arrivano i problemi.

Acquario-Leone: Questi due segni sono entrambi egocentrici e vogliono ottenere consensi. Possono nascere conflitti perché il leone vuole controllare tutto mentre l’acquario non vuole rinunciare alla sua indipendenza.

Acquario-Vergine: Il segno della vergine è metodico, mentre l’acquario vive in maniera disordinata la propria vita. Se alla base della storia c’è un grande amore, queste divergenze potranno essere superate.

Acquario-Bilancia: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, la bilancia avrà un anno un po’ complicato e potrà trovare sostegno nell’acquario. E’ una relazione sana, basata sulla stima reciproca e sulla lealtà.

Acquario-Scorpione: L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 ci fa sapere che ci sarà voglia di cambiamento. Non ci sono particolari affinità tra questi due segni ma spesso il legame può funzionare se c’è la voglia di stare insieme.

Acquario-Sagittario: Entrambi i segni non amano la gelosia ma, con il passare del tempo, l’acquario può diventare un po’ più possessivo. I problemi possono nascere tra la primavera e l’estate, quando si starà un po’ più distanti.

Acquario-Capricorno: Tra questi due segni c’è una bella complicità. Saturno sarà dalla loro parte nel 2020 e nonostante le differenze di temperamento, tutto si potrà superare.

Acquario-Acquario: E’ una relazione che può andare bene per persone adulte, che avranno trovato un equilibrio perfetto senza gelosie e limiti. Per i giovani le cose non sono destinate a durare per la voglia di fare nuove esperienze.

Acquario-Pesci: L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 ci fa sapere che c’è armonia e tenerezza tra questi segni. Una crisi si presenterà tra la primavera e l’estate. Con un po’ di comprensione tutto si potrà superare.