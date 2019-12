Oroscopo Paolo Fox 2020 segni di aria: cosa succederà a Bilancia, Acquario e Gemelli

Con l’oroscopo di Paolo Fox 2020 dei segni di aria, scopriamo cosa succederà a bilancia, acquario e gemelli con il nuovo anno. La bilancia sarà alle prese con una serie di responsabilità. L’acquario vivrà un anno interessante, ma non mancheranno i cambiamenti. I gemelli devono fare attenzione al denaro cercando di non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox 2020 segni di aria

Per i segni d’aria può essere un anno di soddisfazioni ma anche faticoso. Possono esserci dei cambiamenti anche drastici, che influiscono sulla vita. Scopriamo perciò cosa ci dicono le stelle dell’anno nuovo per quanto riguarda bilancia, acquario e gemelli.

Oroscopo Bilancia 2020: un anno faticoso

Per i nati sotto il segno della bilancia il 2020 è un anno di responsabilità. Dunque meglio prepararsi a faticare. Molti si ritroveranno a poter dedicare poco tempo a nuovi progetti per cercare di rasserenare gli animi intorno a sé. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dei segni di aria, la bilancia potrà essere meno affaticata man mano che ci si avvicina alla fine dell’anno. Il consiglio è quello di non dare per scontato nulla. Arriva una bella conferma al termine del 2020.

Oroscopo Acquario 2020: anno di cambiamenti

I nati sotto il segno dell’acquario non hanno vissuto momenti facili nel 2019, soprattutto in estate. Per fortuna arriva il momento del riscatto secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dei segni di aria. E’ possibile che si riveli necessario affrontare dei cambiamenti importanti, come per esempio un trasferimento. Può esserci un cambiamento nel lavoro, addirittura una chiusura. E’ importante che questo segno faccia tesoro degli errori passati, così da affrontare meglio il futuro. Per fortuna il 2020, secondo le stelle, è un anno interessante. Non mancano momenti favorevoli e dunque meglio non limitare la propria creatività. Inoltre l’oroscopo dell’acquario per il 2020 fa emergere una riscoperta della spiritualità e dell’interiorità.

Oroscopo Gemelli 2020: anno di successo

Coloro che sono nati sotto il segno dei gemelli hanno delle questioni legali in sospeso da risolvere, oppure relative al denaro. Non mancherà comunque il successo, e nella seconda metà del 2020 sarà possibile anche recuperare dei progetti che non hanno visto luce nel 2019. Chi ha un’attività, anche se questa non ha avuto periodi difficili, dovrà organizzare al meglio il lavoro. Attenzione però ai soldi cercando di non strafare. Per quanto riguarda l’amore, chi è solo può fare incontri importanti tra la primavera e l’estate grazie al lungo transito di Venere nel segno.