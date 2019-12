Oroscopo Paolo Fox 2020 Acquario: c’è voglia di cambiare vita

Cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox 2020 dell’acquario? Quali sono le previsioni per l’anno nuovo? Le stelle possono rivelare quello che potrebbe succedere. A quanto pare per i nati sotto il segno dell’acquario c’è una gran voglia di cambiare vita. Dunque non si esclude la chiusura di tutto ciò che non crea più soddisfazione. Sono possibili trasferimenti in questo nuovo anno. A portare in questa direzione questo segno è l’influenza di Saturno e Urano. Non mancano comunque aspetti positivi, perché il benessere fisico potrà godere dell’influenza positiva di Saturno e Giove. In amore si parla di cose concrete: è importante per l’acquario ascoltare di più il cuore. Ma scopriamo di seguito nel dettaglio cosa succederà.

Oroscopo Paolo Fox 2020 Acquario: forte desiderio di cambiare vita

Come vi abbiamo anticipato, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dell’acquario, questo segno ha una gran voglia di cambiare vita e di togliersi il peso di tutto ciò che non funziona. E’ già dal 2019 che va avanti una sensazione di insoddisfazione, di stanchezza, di fatica fisica e mentale. Questo è stato dovuto alla dissonanza di Urano ma ora tale desiderio di cambiamento diventerà ancora più forte. Per molti verrà avvertita proprio l’esigenza di chiudere le cose che non portano più soddisfazione. La spinta di Urano dunque spinge verso una rivoluzione personale. Al fine di ritrovare la serenità, l’oroscopo di Paolo Fox non esclude la possibilità che l’acquario debba chiudere cose che vanno avanti anche da anni.

Oroscopo Acquario 2020: è importante seguire il cuore

In questo contesto di cambiamento radicale, l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dell’acquario invita a seguire il cuore. Infatti non basta più rincorrere l’ambizione per stare bene. Bisogna puntare a fare cose che piacciono, che facciano sentire bene con se stessi i nati sotto questo segno. La riscoperta dei propri desideri interiori, quelli più intimi, è necessaria anche dal punto di vista dei sentimenti. Dunque si potrà parlare in maniera concreta dell’amore. Per l’acquario il 2020 è un anno costruttivo, fatto di grandi responsabilità. Sono possibili trasferimenti e anche esperienze in altri Paesi. Il benessere fisico potrà beneficiare dell’ottimo aspetto di Saturno e Giove.

Il lavoro nel nuovo anno

Come vi abbiamo detto arrivano cambiamenti per l’acquario secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020. Bisogna capire in che direzione si vuole andare e avere il coraggio di chiudere, voltare pagina e ricominciare eventualmente. Sarà un anno molto importante ma attenzione a non incolpare gli altri per quello che si sente dentro di sé.