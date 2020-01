Oroscopo Paolo Fox 2020, Capricorno in coppia: segni sì e segni no, come va l’amore?

Quali sono i segni con cui il capricorno avrà maggiore affinità il prossimo anno? Ce lo dice l’oroscopo di Paolo Fox 2020 di questo segno, andando a considerare con chi sarà maggiormente affine. Infatti, se con alcuni segni c’è la possibilità di costruire qualcosa e stare bene, con altri ci sarà qualche difficoltà in più.

Oroscopo Paolo Fox 2020, il Capricorno in coppia con tutti gli altri segni

Capricorno-Ariete: Entrambi i segni saranno molto orientati sul lavoro e dunque tenderanno a dare meno spazio all’amore. Nella seconda parte dell’anno dei problemi saranno dovuti a divergenze caratteriali.

Capricorno-Toro: E’ un’accoppiata vincente perché entrambi vogliono mettere delle basi per il futuro. I pianeti sono in aspetto davvero molto positivo nel 2020.

Capricorno-Gemelli: I gemelli possono contare sempre sul capricorno ma tenderanno ad annoiarsi con il tempo. Per questo si potrà avere la tendenza a guardarsi un po’ intorno, soprattutto in primavera.

Capricorno-Cancro: Questi due segni, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, possono funzionare in quanto hanno temperamenti simili. Amano tenere per loro stessi quello che accade nel rapporto. Attenzione a non chiudersi troppo!

Capricorno-Leone: Questa coppia punta a costruire qualcosa, anche economicamente. C’è stima reciproca per questi segni e dunque anche qualche provocazione di troppo non creerà troppi problemi.

Capricorno-Vergine: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, questa coppia deve prestare attenzione solo alla competitività eccessiva. Per il resto c’è stabilità.

Capricorno-Bilancia: Tendenzialmente questa relazione è stabile. Ci saranno però dei problemi da risolvere, molti provenienti dall’esterno. Sarà un anno impegnativo.

Capricorno-Scorpione: L’oroscopo di Paolo Fox 2020 ci fa sapere che Saturno e Giove aiutano questa relazione. Si tratta di un legame molto forte, che funziona bene. Si possono fare progetti insieme.

Capricorno-Sagittario: Tra aprile e luglio 2020 il sagittario potrebbe mettere in discussione il rapporto. Dal canto suo il capricorno non tollera alcune frecciatine. Nel complesso il legame funziona anche se questo cielo darà filo da torcere.

Capricorno-Capricorno: Giove e Saturno aiutano questo legame che sarà costruttivo nel 2020. Infatti si può pensare al matrimonio o alla convivenza. L’intimità va bene.

Capricorno-Acquario: Saturno influenza positivamente questi due segni. Tra loro c’è una grande complicità. Le differenze caratteriali ci sono ma si possono superare insieme con un pizzico di follia.

Capricorno-Pesci: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, questa è una delle unioni che intrigano di più nel 2020. E’ un legame a tutto tondo, dall’amicizia, all’amore senza dimenticare il lavoro. Anche quando si litiga, l’attrazione è tale che si torna sempre insieme.