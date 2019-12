Oroscopo Paolo Fox 2020 Capricorno: un anno decisivo nel lavoro e nell’amore

Come sarà il nuovo anno secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 del capricorno? Succederanno di sicuro molte cose ed è meglio arrivare preparati a ciò che il cielo ha in serbo per i nati sotto questo segno. A quanto pare tutto dipenderà da una straordinaria congiunzione tra due pianeti: Giove e Saturno. Questo non accadeva da moltissimo tempo e perciò bisogna sfruttare al massimo questo 2020 cercando di ottenere successi in ambito sia personale che lavorativo. Si potrà avere successo, ci si potrà sistemare, sono favoriti anche i matrimoni. Scopriamo perciò quali sono le stelle del capricorno del 2020 secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 2020 Capricorno: arriva una congiunzione astrale importante da sfruttare nel nuovo anno

Vi abbiamo già anticipato che l’anno parte con il vento in poppa per i nati sotto il segno del capricorno. Infatti dal cielo arrivano buone notizie, perché si verificherà una congiunzione astrale che non avveniva addirittura da decenni. Stiamo parlando di quella tra i pianeti Giove e Saturno. Non bisogna lasciarsi scappare un cielo così senza sfruttarlo al massimo! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, il capricorno potrà tornare ad avere la meglio, arrivando addirittura a ricoprire delle posizioni di comando in ambito lavorativo. Si potrà recuperare un ruolo che era stato perso in precedenza. Insomma, per il capricorno il 2020 è l’anno in cui si riprende in mano il potere. Sarà un anno positivo anche per gli studenti che stanno per conseguire il diploma o una laurea.

Oroscopo Capricorno 2020: arriva il matrimonio per chi è innamorato

Cosa succederà invece dal punto di vista dei sentimenti? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, i nati sotto il segno del capricorno saranno favoriti nelle unioni. Questo vale sia per il matrimonio che per la convivenza. Le coppie che stanno insieme da molto tempo hanno l’opportunità di aprirsi a cose nuove, insieme.

Oroscopo Paolo Fox: il Capricorno deve lasciar andare il passato

Paolo Fox, con il suo oroscopo, consiglia di lasciare andare il passato, le cose negative vissute. E’ importante accogliere tutto quello che di buono arriva per poter vivere cose che non si conoscono ancora. Alla fine del 2020 il pianeta Saturno transita ancora nel segno del capricorno portando certezze e soddisfazioni a coloro che hanno lavorato in maniera adeguata per tutto l’anno. Queste sono dunque le stelle secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 del capricorno, che dovrà vivere tutto al massimo lasciandosi andare a un cielo così positivo.