Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Cancro: tutte le previsioni secondo le stelle

Siete nati sotto il segno del cancro e volete sapere come sarà il mese di febbraio 2020 secondo le stelle? Bene, allora siete nel posto giusto perché oggi scopriamo cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox che prende in considerazione amore, lavoro e salute. In amore ci sono problemi derivanti dalla propria condizione lavorativa. Il lavoro non mancano le tensioni in questo periodo dell’anno. E la salute? Ci si sente un po’ sotto pressione e non è un momento semplicissimo per il cancro. Scopriamo di seguito le previsioni dettagliate.

Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Cancro: ecco cosa succederà in amore, lavoro e salute ai nati sotto questo segno

Amore – Per i nati sotto il segno del cancro il mese di febbraio 2020 non è dei migliori in ambito sentimentale. Infatti questo segno si trascina nell’amore i problemi di tipo lavorativo, la mancanza di stabilità. Per le coppie in crisi da tempo possono esserci problemi rilevanti. Ma anche coloro che sanno bene con il partner possono sentirsi insicuri nell’intraprendere un percorso più serio. Il cancro non sente di avere le spalle coperte e dunque tende a rimandare. Insomma, bisogna stare attenti e cercare di evitare le discussioni. Chi ha vicino una persona comprensiva, potrà superare al meglio questo momento.

Lavoro – Coloro che hanno un’attività indipendente, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a febbraio 2020 saranno più tranquilli degli altri. I nati sotto il segno del cancro devono far fronte a Giove e Saturno in opposizione e questo invita a maggiore attenzione nelle spese. Possono esserci tensioni con capi o soci. Lo stress si fa sentire, soprattutto per chi ha accettato una posizione che non è di proprio gradimento. Il cielo è incerto per il cancro in questo periodo dell’anno, soprattutto per i lavoratori part-time. Paolo Fox ci fa sapere che questo oroscopo invita da una parte il cancro a sottoscrivere accordi, ma dall’altra parte questo segno non si sente soddisfatto. Occhio a debiti che arrivano dal passato perché possono creare qualche problemino.

Salute – Questo 2020 è iniziato in maniera faticosa per il cancro. L’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 ci fa sapere che le giornate intorno al 12 sono caratterizzate dalla sensazione di sentirsi sotto pressione. Il cancro vorrebbe cambiare tutto ma non ne ha la forza. Un’agitazione interiore caratterizza questo segno e bisogna controllarla soprattutto gli ultimi dieci giorni del mese. Il cancro deve stare attento alle distrazioni e deve evitare di sovraccaricarsi troppo di cose da fare.