Oroscopo Paolo Fox 2020, Cancro in coppia, segni sì e segni no: come sarà l’amore?

Cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 per quanto riguarda il cancro? Come sarà l’amore con gli altri segni dello zodiaco? Questo è quello che ci si chiede con l’arrivo dell’anno nuovo per capire quali sono le affinità di coppia. Dunque sia che abbiate intrapreso già una nuova relazione, sia che vogliate farlo, ecco di seguito cosa ci dicono le stelle del cancro.

Oroscopo Paolo Fox 2020: il cancro in coppia con gli altri segni, cosa succederà?

Cancro-Ariete: Le coppie solide non avranno grandi problemi ma per gli altri attenzione a non creare fratture profonde. I problemi con i parenti sono in agguato e Saturno è in aspetto dissonante.

Cancro-Toro: Il cancro è preso da questioni di lavoro e il toro potrebbe risentirne. Per questa coppia può essere un 2020 altalenante.

Cancro-Gemelli: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa coppia è instabile. Ci sono vecchie questioni che possono far sorgere problemi anche se la tenerezza non manca. Le cose migliorano in estate.

Cancro-Cancro: Le coppie che si amano molto possono rimanere in piedi. Le tensioni non mancheranno in questo 2020 e bisogna cercare di rimanere uniti e di trovare lo spazio per stare insieme. Le cose migliorano a fine anno.

Cancro-Leone: Questa coppia è segnata dalla voglia di emergere ed essere protagonisti. Tale situazione può portare problemi se uno dei due si sente sottomesso all’altro. La primavera sarà un periodo che metterà alla prova questa relazione.

Cancro-Vergine: I temperamenti sono diversi ma questi segni si comprendono. Chi sta insieme da tempo può recuperare secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020. La vergine sarà una spalla per il cancro che ne avrà davvero bisogno.

Cancro-Bilancia: Il desiderio di stare insieme c’è nonostante le incomprensioni. Bisogna tenere sotto controllo l’ostilità e bisogna resistere alle provocazioni tra luglio e agosto.

Cancro-Scorpione: E’ una coppia che è portata a litigare spesso, anche quando non è necessario. Dopo si fa pace in qualche modo ma le eccessive discussioni possono nuocere al rapporto. Belle novità arrivano in estate.

Cancro-Sagittario: Il cancro è ancorato al passato mentre il sagittario è proiettato sul futuro. Il primo per risolvere un problema ci mette molto tempo, il secondo invece lo fa in maniera veloce. Tutto ciò porta a conflitti e incomprensioni.

Cancro-Capricorno: Per l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 questa coppia può funzionare perché molto simile. Sono amanti della privacy e custodiscono gelosamente ciò che riguarda il loro rapporto. Bisogna però confrontarsi anche con il mondo esterno.

Cancro-Acquario: Le fasi iniziali del rapporto sono meravigliose ma i problemi nascono quando si passa alla quotidianità. Entrambi amano sognare, sono idealisti e dunque rischiano di prendere sotto gamba cose anche rilevanti.

Cancro-Pesci: Questa coppia deve fare attenzione alle provocazioni. Il cancro stuzzica i pesci per provocare il partner, ma questo segno, pur sembrando docile, ricorda tutto e si vendica. Attenzione!