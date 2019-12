Oroscopo Paolo Fox 2020 segni di acqua: cosa succederà a Cancro, Scorpione e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox 2020 dei segni di acqua ci dice come andranno le cose per i segni cancro, scorpione e pesci. A quanto pare, mentre per i primi due non manca la fatica e l’agitazione, per i pesci le cose sembrano andare per il meglio. Ecco tutte le previsioni.

L’oroscopo di Paolo Fox 2020 dei segni d’acqua: ecco cosa succederà

Con il nuovo anno alcuni segni supereranno le difficoltà mentre altri dovranno cercare una soluzione per affrontarle al meglio. Ecco di seguito cosa succederà a cancro, scorpione e pesci.

Oroscopo Cancro: anno di tensioni ma arriva la serenità

I nati sotto il segno del cancro hanno faticato molto negli ultimi due anni, anche coloro che hanno ricevuto una sorta di premio, perché hanno dovuto cercare un equilibrio. Inoltre le critiche non si sono fatte attendere. L’oroscopo di Paolo Fox 2020 sui segni di acqua ci fa sapere che Saturno sarà ancora opposto. Il 2020 sarà caratterizzato dunque ancora da tensioni che però, verso la fine dell’anno, andranno a scemare. Le cose diventeranno più semplici secondo l’oroscopo del Cancro, e si avrà tanta voglia di agire. Chi trova un lavoro nuovo o un amore, può sentirsi più sereno dopo un periodo difficile. Nel mese di agosto Venere sarà in aspetto importante e consentirà di conoscere qualcuno o anche di recuperare una storia che sembrava essere finita.

Oroscopo Scorpione: un anno di ribellione

L’oroscopo dello scorpione per il nuovo anno è caratterizzato dall’opposizione di Urano. Questo fa emergere un po’ di ribellione. Inoltre c’è la voglia di allontanarsi dalle regole, dalle convenzioni. Questo succede soprattutto nel lavoro. L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 sui segni di acqua ci fa sapere che i nati sotto questo segno con una propria attività, avranno voglia di rimettersi in gioco. La ribellione può tradursi, nella seconda parte di questo nuovo anno, in una forte agitazione. Tra la primavera e l’estate lo scorpione ha la possibilità di fare un cambiamento importante, traslocare per esempio. A fine 2020 questo segno potrà vincere una sfida e riuscirà a liberarsi di ciò che non serve più.

Oroscopo Pesci: un anno vincente

Il 2020 è un anno vincente per il segno dei pesci. L’oroscopo di Paolo Fox dei segni di acqua fa emergere che si potrà ottenere qualcosa di più, anche se il 2019 è terminato con fatica. Ci sarà la possibilità di sconfiggere un nemico finalmente e inoltre si possono risolvere questioni legali aperte. Chi lavora come dipendente possono arrivare dei cambiamenti, come un capo nuovo, oppure mansioni differenti o un ufficio diverso. In questo nuovo anno per i pesci le opportunità non mancano, e questo giova soprattutto ai lavoratori autonomi che hanno tanta voglia di fare. Anche dal punto di vista dell’amore è ora di fare un po’ di ordine per questo segno. In alcuni casi sarà possibile ricucire uno strappo, in altri meglio andare avanti.