Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Pesci: quali sono le previsioni secondo le stelle

Cosa ci dicono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 dei pesci? Cosa succederà in amore, lavoro e salute? Dal punto di vista dei sentimenti si possono aprire le porte per far entrare un amore nuovo nella propria vita. Nel lavoro la situazione torna nelle mani dei nati sotto questo segno, e inizia un periodo di forza da sfruttare al meglio. Per quel che riguarda la salute, l’oroscopo invita a buoni propositi per il futuro, anche grazie all’aspetto di Marte. Ecco di seguito l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 dei pesci con tutte le previsioni.

Amore – Per quanto riguarda i sentimenti, i nati sotto il segno dei pesci possono aprirsi a un nuovo amore, soprattutto se nel corso dello scorso anno hanno vissuto un momento di crisi. Infatti Venere è dalla parte di questo segno e lo rende passionale in questo periodo dell’anno. Dunque ciò che nasce ora ha un rilievo in più e non va sottovalutato. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i pesci hanno vissuto gli ultimi due anni non senza difficoltà in amore. Anche le relazioni che hanno retto sono state caratterizzate da lontananza, anche psicologica. Questo può essere stato causato da questioni sia di distanza fisica che di lavoro. E’ dunque importante ritrovare la voglia per stare insieme, evitando la competizione. A febbraio 2020 i pesci devono dunque cercare di non concentrarsi solo sul lavoro ma di aprirsi di più ai sentimenti. Chi è ferito da una separazione passata deve trovare nuovi stimoli per andare avanti. Attenzione alle storie parallele: meglio chiarire le situazioni.

Lavoro – In ambito lavorativo febbraio inizia con una certa forza per i nati sotto il segno dei pesci. Infatti Venere è nel segno fino al 7 del mese. Lo scorso anno è stato complicato e qualcuno ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote impedendo il raggiungimento dei propri obiettivi. Ora le cose tornano a girare e i pesci riprendono in mano la situazione. Per questo segno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 e non solo, è in arrivo un periodo caratterizzato da soddisfazioni. Si può anche pensare di cambiare lavoro se si svolge un’attività che non piace più. Marte torna a essere attivo a partire dal 16 di questo mese. Paolo Fox invita perciò a sfruttare al meglio questo momento positivo, questo cielo favorevole. Possono esserci delle tensioni il 10 e l’11 del mese. Anche i giovani e gli studenti sono favoriti da questo oroscopo.

Salute – In questo ambito bisogna cercare di non tornare su questioni passate che possono fare male e cercare nuovi spunti per il futuro.