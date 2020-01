Oroscopo Paolo Fox 2020, Pesci in coppia: segni sì e segni no per scegliere l’amore

Come andrà l’amore il prossimo anno? Con l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dei pesci in coppia, possiamo scoprirlo. Infatti con ogni segno c’è una diversa affinità secondo le stelle, che determinerà un rapporto di coppia più o meno positivo. Scopriamo perciò con quali segni i pesci avranno maggiore feeling.

Oroscopo Paolo Fox 2020, i Pesci in coppia con gli altri segni

Pesci-Ariete: Questi due segni sono molto istintivi e tale caratteristica può diventare problematica, soprattutto a lungo termine. Meglio prestare attenzione a questo nel 2020.

Pesci-Toro: C’è molta tenerezza in questo legame e una storia tra questi due segni può diventare importante addirittura per la vita. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, mentre i pesci avranno bisogno di un sostegno, il toro sarà in grado di darlo essendo un segno protettivo.

Pesci-Gemelli: Le tensioni non mancheranno per questa coppia che ha voglia di vivere emozioni differenti. Questo può portare a qualche trasgressione, o comunque a comportamenti che non fanno bene al legame.

Pesci-Cancro: In questa coppia le provocazioni non mancano, soprattutto da parte del cancro. I pesci però, pur sembrando tranquilli, non dimenticano nulla e questo crea problemi nel lungo periodo.

Pesci-Leone: E’ una coppia che funziona secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020. I pesci si lasciano coinvolgere molto dal leone ma si fanno rispettare. I caratteri diversi non sono un ostacolo.

Pesci-Vergine: Stiamo parlando di due segni opposti. La vergine è infatti molto organizzata, mentre i pesci vivono spesso di fantasie. I problemi possono esserci per chi vive a distanza.

Pesci-Bilancia: Sono una bella coppia secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020. Infatti ci sono affetto, tenerezza e protezione reciproca. L’unico rischio è quello di arrivare ad annoiarsi.

Pesci-Scorpione: Stiamo parlando di una coppia davvero solida, che ha degli obiettivi in comune e fa di tutto per raggiungerli. Sono tanti i progetti che si possono concretizzare nel 2020, come la convivenza o un matrimonio.

Pesci-Sagittario: Il sagittario è molto preso dalle sue cose in questo anno mentre invece i pesci hanno bisogno di certezze. Sarà difficile far funzionare questa relazione nel 2020.

Pesci-Capricorno: L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 ci fa sapere che questa unione è davvero intrigante, una delle migliori di questo nuovo anno. E’ un legame basato su diversi aspetti, e anche in presenza di litigi si torna sempre insieme.

Pesci-Acquario: C’è tanta tenerezza tra questi due segni secondo le stelle del nuovo anno. Attenzione però tra la primavera e l’estate, quando si presenterà una crisi. Tutto si potrà superare.

Pesci-Pesci: Questo è un legame davvero forte e costruttivo secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020. Ad agosto si vivrà un bel momento. I progetti insieme sono favoriti, soprattutto nella seconda parte dell’anno.