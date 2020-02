Kate Middleton mostra una nuova foto di Charlotte, le insegna il valore di stare all’aria aperta (Foto)

Mai una foto per caso, anche quando Kate Midldeton pubblica gli scatti dei suoi figli, questa volta la foto di Charlotte. La piccola principessa adora come gli altri suoi due fratellini stare all’aria aperta, è un insegnamento a cui Kate tiene molto, a sua volta ha imparato l’amore per il verde e l’importanza di stare a contatto con la natura dalla sua nonna. Dopo un’intervista da mamma durante il podcast “Happy Mum – Happy Baby” è arrivata sui social la foto di Charlotte, tutto collegato. La moglie del principe William d’Inghilterra ha spiegato l’importanza di stare il più possibile all’aria aperta e anche di raccogliere i fiori, come fa sua figlia. La secondogenita dei duchi di Cambridge fotografata dalla sua mamma annusa una campanula in giardino, un gesto che molti bambini oggi non sono abituati a compiere, che non hanno mai fatto. A loro va insegnato anche questo, proprio come la nonna di Kate Middleton l’ha insegnato a lei.

KATE MIDDLETON SCATTA UN’ALTRA FOTO BELLISSIMA ALLA PRINCIPESSINA CHARLOTTE

Desidera per i suoi bambini le stesse cose che ha avuto lei da piccola. “Ho avuto una nonna straordinaria – ha raccontato al podcast “Happy Mum – Happy Baby” – ha dedicato la maggior parte del suo tempo a giocare con me, a cucinare, a fare lavoretti e giardinaggio”. Da sempre Kate sottolinea l’importanza di un ambiente familiare felice e sicuro, magari per molti è un fatto ovvio, per altri non è così. Ha confidato la fortuna di essere cresciuta in campagna ed è questo che vuole trasmettere ai tre figli, ma non solo.











Il suo impegno nel sociale è costante e torna sull’importanza dell’ascolto e della conversazione, solo così i bambini possono crescere felici, sani. George ha 6 anni, Charlotte 4 e Louis solo 1 anno e una mamma e un papà che vogliono vivano nel modo più normale possibile, come gli altri bambini della loro età.