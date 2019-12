La cartolina di Natale di William con i suoi bambini: George, Louis e Charlotte sono adorabili anche senza Kate Middleton (FOTO)

Dopo le anticipazioni sul discorso della regina Elisabetta che ha fatto tanto discutere non tanto per le parole e per i contenuti, quanto per la scelta di “eliminare” dalla vita della famiglia Meghan ed Harry ( e anche il povero e innocente Archie) e dopo gli auguri di Natale dei duchi del Sussex, arriva anche la cartolina di Natale, un’altra, della famiglia di William. E che foto dolcissima è stata scelta per fare gli auguri in queste feste. Una bellissima immagine che ci mostra papà William al fianco dei suoi adorati figli. Insieme a loro fa gli auguri al mondo intero.

Nella foto William è in compagnia di Charlotte, del piccolo Louis e dell’ometto di casa, George. Manca Kate Middleton ma come sempre, a tutto c’è un perchè.

In realtà Kate, come sempre è presente perchè è stata lei a scattare la bellissima foto scelta per gli auguri di Natale, come fa sempre più spesso! Si diletta moltissimo a immortalare i suoi cari e lo fa anche molto bene. I suoi figli vengono fotografati di certo dopo aver giocato all’aria aperta: sono spettinati, affannati ma soprattutto naturali. Ed è questo il messaggio che Kate e William vogliono far arrivare: loro sono come tutti gli altri.

Merry Christmas!

This photograph of The Duke of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge in Norfolk earlier this year.

We wish all our followers a very happy and relaxing Christmas Day ⛄️