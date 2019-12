La dolcezza di Archie nella cartolina di Natale con Harry e Meghan fa sorridere il mondo intero

E pazienza se la Regina Elisabetta quest’anno si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, pazienza se sulla scrivania non c’è la foto di Harry e Meghan ed è stato escluso anche il piccolo Archie, che di certo non ha nessuna colpa! Harry e Meghan si godono la loro famiglia e sono di certo consapevoli delle scelte prese e delle azioni fatte! La modernità si paga a caro prezzo ma di certo per loro la cosa fondamentale è un’altra: stare bene, essere sereni e innamorati. Per il Natale, i duchi del Sussex hanno scelto una cartolina davvero molto particolare per i social. Non una semplice foto ma una sorta di GIF con il piccolo Archie in primo piano.

HARRY E MEGHAN DOLCISSIMI PER GLI AUGURI DI NATALE: PROTAGONISTA IL PICCOLO ARCHIE

Non è casuale la scelta fatta da Harry e Meghan che pensano sempre nel dettaglio a quello che devono fare pubblicamente. E anche questa cartolina riflette il loro modo di essere “diversi”.

Il biglietto di auguri natalizi dei duchi di Sussex: la foto, in bianco e nero, del piccolo Archie che guarda incuriosito in macchina , mentre Harry e Meghan sorridono divertiti in secondo piano. Una immagine anticonformista, ben lontano dalla tradizione, così come i .messaggio che accompagna l’immagine: “Buon Natale e felice anno nuovo dalla nostra famiglia alla vostra”. Gli auguri sono stati inviati soltanto per e-card per non utilizzare carta.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

Questa cartolina natalizia pensata da Harry e Meghan sta facendo il giro del mondo e piace davvero tantissimo a tutti i fans della coppia ma non solo. Che dire, non ci resta che augurare davvero a tutti un sereno Natale!

Di certo con gli occhioni del piccolo Archie tutto sarà più dolce e magico. Buone feste a tutti!