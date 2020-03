Alessandro Graziani positivo all’antidoping, l’ex tentatore di Serena Enardu ammette l’errore (Foto)

Si parla di nuovo di Alessandro Graziani ma questa volta nel campo dello sport e purtroppo perché risultato positivo al test antidoping (foto). L’ex tentatore di Temptation Island Vip che nella scorsa edizione del programma ha messo in crisi Serena Enardu e Pago è un pallavolista professionista. Prima di diventare noto con la partecipazione a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore e poi nel reality, era ed è lo schiacciatore della squadra di pallavolo Sabaudia che gioca in A3. Alessandro Graziani è al momento sospeso in via cautelare. La notizia è arrivata a tutti e di certo anche a Serena che sarà dispiaciuta per quanto sta accadendo a Graziani ma lui si è già assunto le sue colpe ammettendo l’errore. Sulla Gazzetta Regionale si legge: “La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, su richiesta della PNA, ha provveduto alla sospensione in via cautelare dello schiacciatore del Sabaudia Alessandro Graziani”. L’atleta è risultato positivo al controllo al termine della partita Fipav Campionato serie A3 ‘Menghi Shoes Macerata Gestioni e Soluzioni Sabaudia’ dello scorso 9 febbraio.

L’EX TENTATORE ALESSANDRO GRAZIANI SI SCUSA CON LA SQUADRA

Il presidente del Sabaudia pensa a una probabile sciocchezza compiuta in un momento di debolezza da parte di Alessandro, ma allo stesso tempo ovviamente rispetta il provvedimento emesso su richiesta della Procura Nazionale Antidoping. Poco fa sul suo profilo social le scuse del pallavolista.

“Mi scuso con la società e la mia squadra per il disagio che ho causato.Chi mi conosce sa quanto ho dato e quanto darò ancora per questo sport. Ho commesso un errore che interromperà la mia stagione ma non la mia carriera; salterò gli ultimi due mesi di campionato ma mi farò trovare più forte e pronto di prima la prossima stagione, con la consapevolezza che certi sbagli non devono più ripetersi.Mi auguro che il mio errore sia d’aiuto alle generazioni future a non commettere lo stesso sbaglio.Siamo umani, capita di sbagliare ma l’essere uomo ti fa rendere conto anche quando si sbaglia”.