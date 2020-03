Oroscopo Paolo Fox aprile 2020 Sagittario: è un buon momento per il lavoro ma ci sono disagi in amore

Scopriamo quali sono le previsioni di Paolo Fox con il suo oroscopo dello scorpione di aprile 2020. I disagi non mancano in amore ma in compenso è un momento valido nel lavoro, con belle opportunità. Questi ultimi impegni possono causare un po’ di stress e problemi in famiglia. Ecco l’oroscopo dettagliato che riguarda il mese di aprile dello scorpione.

L’oroscopo di Paolo Fox del Sagittario di aprile 2020: tutte le previsioni su amore, lavoro e salute

Amore – Dal punto di vista dei sentimenti c’è qualche disagio per i nati sotto questo segno. Il sagittario, secondo l’oroscopo di aprile 2020 di Paolo Fox, potrebbe portarsi a casa problemi di tipo lavorativo. Particolare attenzione devono prestare coloro che tengono il piede in due scarpe perché in questo periodo potrebbero essere scoperti. Il sagittario ama sperimentare in amore ma è il caso di darsi una calmata in questo momento. Occhio anche alle storie che nascono nel mese di aprile, perché secondo questo oroscopo del sagittario, possono essere difficili da gestire. Perciò è molto importante scegliere bene. Chi conosce una persona che è già impegnata con qualcun altro, sa bene cosa può accadere e quindi sarebbe meglio lasciar perdere dal principio. In questo momento arrivano solo amori particolari, trasgressivi. Bisogna pesare bene le parole se si vive una storia con delle tensioni di fondo.

Lavoro – Dal punto di vista lavorativo, lo scorpione vive un momento valido secondo l’oroscopo di aprile 2020. Non manca la creatività. Ovviamente tutto dipende dalle proprie capacità personali ma anche dall’età. Chi ha avuto dei momenti difficili può essere più sereno. Coloro che si sono buttati in un nuovo progetto, avranno un’occasione da non perdere. Secondo l’oroscopo del sagittario di aprile di Paolo Fox, il Sole sarà nel segno fino al 19. Dall’11 arriva anche l’influenza di Mercurio. Possono sopraggiungere emozioni speciali grazie a queste stelle. Arrivano proposte e i nuovi inizi sono di certo favoriti. Ma non finisce qui, perché i pianeti influiscono positivamente anche sui guadagni economici. Chi lavora a provvigione può avere qualche occasione in più soprattutto nella seconda metà del mese. L’unica nota negativa può esserci intorno al 27 quando si rischia di commettere un errore a causa della distrazione.

Salute – Sotto questo punto di vista, l’oroscopo dello scorpione di aprile relativo alla salute è strettamente dipendente da quello lavorativo. Le cose da fare sono tante e questo, secondo Paolo Fox, può portare a problemi in ambito familiare. Non è escluso che ci siano questioni relative alla proprietà. Lo stress va tenuto sotto controllo. Bisogna muoversi con cautela e fare attenzione alle distrazioni, soprattutto nei primi dieci giorni del mese.