Oroscopo Paolo Fox 2020, Sagittario in coppia: i segni sì e i segni no, con chi funziona l’amore?

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox del 2020 del sagittario, scopriamo quali sono i segni sì e i segni no per la vita amorosa di questo segno. Le stelle possono dirci molto in proposito, rivelando l’affinità con i diversi segni in base alle caratteristiche e al cielo del 2020. Dunque non ci resta che scoprire con chi le cose andranno bene e quali sono i segni da cui stare alla larga.

Oroscopo Paolo Fox 2020: Sagittario in coppia con tutti i segni

Sagittario-Ariete: La vitalità non manca a questa coppia che ha sempre delle iniziative interessanti per vivere belle cose insieme. Si possono fare progetti e il sagittario può aiutare l’ariete a superare le difficoltà.

Sagittario-Toro: Il toro è un segno stabile mentre il sagittario ama l’avventura. Per fortuna si può trovare un punto d’incontro. Nel 2020 si consiglia di organizzare una fuga romantica.

Sagittario-Gemelli: L’unione va bene perché entrambi vogliono avere la propria libertà e dunque si accontentano. Un’unione così libera può portare però a dei tradimenti. Attenzione!

Sagittario-Cancro: Il sagittario è sempre proiettato nel futuro mentre il cancro tende a ricordare il passato. Le divergenze caratteriali possono portare a incomprensioni, dispute.

Sagittario-Leone: L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 ci fa sapere che questa unione è positiva, molto forte. C’è aiuto reciproco e ci si stimola a vicenda. Bisogna resistere alle tentazioni però perché il tradimento è dietro l’angolo.

Sagittario-Vergine: C’è calma apparente per questa coppia ma i problemi non mancano. Possono farsi sentire soprattutto a maggio. Meglio chiarire delle situazioni. Venere è dissonante tra maggio e giugno.

Sagittario-Bilancia: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, questi due segni sono accomunati dalla voglia di fare la bella vita. Sono segni che si stimolano a vicenda.

Sagittario-Scorpione: Lo scorpione è molto geloso e questo può essere un problema per il sagittario che tenderà ad allontanarsi. C’è una buona intesa dal punto di vista dell’intimità.

Sagittario-Sagittario: Il 2020 è costruttivo per questa coppia, soprattutto se sono state poste le basi nel 2019. E’ un legame fatto di libertà ma anche rispetto reciproco. Attenzione però alle piccole bugie che possono essere scoperte.

Sagittario-Capricorno: Il rapporto può essere messo in discussione dal sagittario tra aprile e luglio 2020. Il capricorno può tollerare poco le frecciatine del sagittario. In generale è un’unione positiva, con la condivisione degli stessi valori.

Sagittario-Acquario: Nessuno dei due ama l’eccessiva gelosia ma l’acquario, con il tempo, può diventare un po’ più possessivo. Tra la primavera e l’estate ci si vedrà poco e dunque una crisi è dietro l’angolo. Bisogna trovare la complicità.

Sagittario-Pesci: Se i pesci hanno bisogno di certezze, per il sagittario è un anno in cui si è presi da se stessi. Forse non si potrà contare l’uno sull’altro in caso di problemi. Trovare un modo per uscirne può risultare difficile.