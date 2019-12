Oroscopo Paolo Fox 2020 Sagittario: arrivano buone opportunità

Scopriamo cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox 2020 del sagittario così da capire come sarà il nuovo anno. A quanto pare per questo segno arrivano buone opportunità soprattutto dal punto di vista lavorativo. Ci sarà la possibilità di fare scelte davvero importanti, in grado di cambiare la vita. Anche chi ha vissuto dei problemi potrà avere la sua rivalsa finalmente. Non mancheranno i periodi di incertezza ma in generale i pianeti sono dalla parte del sagittario nel 2020.

Oroscopo Paolo Fox 2020 Sagittario: cosa cambia rispetto al 2019 secondo le stelle

A quanto pare il nuovo anno parte in maniera positiva per i nati sotto il segno del sagittario. Infatti le opportunità non mancano, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Tra la primavera e l’estate non si esclude la possibilità di rinnovare un accordo. Coloro che lavorano a provvigione possono ottenere qualcosa in più rispetto al passato. Come vi abbiamo anticipato, i pianeti sono dalla parte di questo segno nel 2020. Giove continua a proteggere il cielo del sagittario, pur non essendo più nel segno. Marte è nel segno già dai primi giorni del mese di gennaio. Ma ancora meglio fa Saturno, il cui transito inizierà verso la fine dell’anno.

Oroscopo Sagittario 2020: è tempo di scelte importanti, che cambiano la vita

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 del sagittario, questo segno, complice i pianeti dalla propria parte, potrà fare delle scelte davvero molto importanti. Si tratta di situazioni che possono cambiare la vita, avendo perciò ripercussioni importanti su tutto il futuro. Coloro che non se la sono passata per il meglio, a causa di separazioni, attacchi personali, prove difficili da superare, potranno finalmente farsi valere.

Oroscopo 2020: alcune incertezze per il Sagittario da aprile e luglio, come superarle?

Attenzione nel periodo compreso tra aprile e luglio, perché potrebbe esserci qualche incertezza in ambito familiare, sentimentale e lavorativo. La preparazione di un progetto potrebbe subire dei ritardi. Chi ha voglia di cambiamenti nel lavoro dovrà avere un po’ di pazienza perché la trattativa potrebbe essere più lunga del previsto. Dunque bisogna attendere che si sblocchi per ottenere quel che si vuole. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, il sagittario vedrà migliorare la situazione a partire dal mese di agosto. Come vi abbiamo detto, Saturno sarà favorevole alla fine dell’anno e aiuterà anche in quello successivo. Dunque sfruttate questo cielo al meglio delle vostre possibilità per realizzare ciò che aspettate da tanto. Non lasciatevi abbattere dai momenti più difficili.