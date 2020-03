Le vip chiuse in casa senza trucco si mostrano senza la solita perfezione (Foto)

Siamo tutte in casa, anche le bellissime vip, senza trucco, parrucchieri, estetiste e tutto un po’ si complica (foto). Pensiamo anche ad argomenti più leggeri ma che riguardano tutte e così anche le vip si mostrano senza make up, danno consigli sui social e confermano quanto sia complicato fare tutto da sole quando si è abituate a una vita ben diversa. La permanenza in casa deve per forza stimolare la creatività e ognuna si industria come può, come tutte noi. Sui profili social delle vip ci sono veri documentari, con e senza filtri e ognuno mantiene il contatto con i propri follower. Vita più semplice per chi ha le sopracciglia tatuate e il trucco permanente ma per esempio Melissa Satta trova tanta difficoltà nel sistemare al meglio i suoi capelli. Confessa che non è mai stata bravissima con la piega e cerca di dare un po’ di volume alla sua chioma ma il risultato non è dei migliori.

DA MICHELLE HUNZIKER A COSTANZA CARACCIOLO LE VIP SENZA TRUCCO

C’è chi come Aurora Ramazzotti non ha alcun problema perché lei il trucco lo usa solo in tv, è abituata a vivere le sue giornate acqua e sapone; le manca di certo la palestra ma continuerà ad allenarsi.

Michelle Huzniker senza trucco parla con il suo cagnolino e come sempre è un vero spettacolo, bellissima. Taylor Mega mostra la sua beauty routine scusandosi per la mancata perfezione. La meravigliosa Paola Turani è in tuta, come tante, ammette che per fare la diretta si è un po’ truccata e si è sistemata i capelli.

Wanda Nara si mostra al naturale ma un po’ di filtro c’è e si vede. C’è Costanza Caracciolo col pancione, lei è sempre semplice con o senza trucco. Bianca Atzei, Emma Marrone, Valentina Vignali e tante altre, tutte unite per fare compagnia ai follower.

