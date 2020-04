Oroscopo Paolo Fox maggio 2020 Pesci: sentimenti in riflessione, ritrovare la tranquillità interiore

Che cosa ci dice l’oroscopo di maggio per i nati sotto il segno dei pesci? A svelarci che tipo di mese sarà è come sempre l’oroscopo di Paolo Fox 2020. In amore, sarà un periodo di riflessione ma probabilmente anche di lontananza. Nel lavoro, si potrebbe chiudere un progetto a cui si lavorava già da diverso tempo. Sul fronte salute e benessere sarà invece un mese di recupero. Ma andiamo a vedere meglio, e nel dettaglio, che cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di maggio per tutti i nati sotto il segno dei pesci.

Oroscopo di Paolo Fox di maggio 2020 per i Pesci: come andrà in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – Per i nati sotto il segno dei pesci sarà un mese di riflessione sul fronte dei sentimenti, anche di lontananza in certi casi. Secondo Paolo Fox però questo non vuol dire che a maggio mancherà la passione ma in certe relazioni, come per esempio per i partner che vivono lontani, c’è il bisogno di avere una serie di conferme. I nati sotto il segno dei pesci hanno il bisogno di recuperare un certo benessere e superare gli ostacoli dovuti alla mancanza di comunicazione all’interno della coppia.

Lavoro – Durante il mese di maggio 2020, l’oroscopo di Paolo Fox per i pesci non esclude che possano chiudersi dei programmi e dei progetti sul fronte lavorativo di cui ci si stava occupando già da un po’ di tempo. Agitazione pure nell’azienda in cui si lavora. Sarà fondamentale il rapporto con altre persone oppure lavorare addirittura in nuovi ambienti lavorativi. Per i nati sotto il segno dei pesci che hanno invece una propria attività c’è l’idea di un nuovo progetto. Per quanto riguarda le questioni legali è tutto in via di risoluzione.

Salute – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del mese di maggio 2020 per i nati sotto il segno dei pesci, questo sarà proprio un mese di recupero sul fronte salute e benessere. Arriveranno infatti delle giornate da dedicare a se stessi, per ritrovare la propria pace interiore e la giusta tranquillità. Il consiglio di Paolo Fox per i nati sotto il segno dei pesci è quello di eliminare quell’aggressività e quel rancore dando il giusto sfogo alla propria energia.