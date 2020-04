Anche Michelle Hunziker prepara un dolce in quarantena ed è il salame al cioccolato (Foto)

Per riprendersi dallo scherzo delle Iene Michelle Hunziker ha preparato un dolce, il salame al cioccolato, mostrando sul suo profilo Instagram tutta la preparazione. Non il solito salame di cioccolato ma una ricetta speciale perché senza latte, senza burro e senza uova. Se vi chiedete quindi come abbia preparato Michelle il suo dolce al cioccolato seguite la ricetta. Ha raccontato che aveva un bel po’ di cioccolato da consumare, quello delle uova di Pasqua, non sembra abbia utilizzato quello fondente, piuttosto il più goloso, quello al latte. Aurora non mangia glutine e la sua mamma ha utilizzato le fette biscottate senza glutine, non aveva i biscotti, poi 300 ml di latte di soia, una tazzina di caffè e un po’ di olio di semi, questi gli ingredienti oltre al cioccolato già sciolto. “E’ il salame al cioccolato più salutare del mondo” avvisa Michelle Hunziker mentre chiede a Sara Daniele che la riprende con il suo cellulare se lei lo mangerà.

LA RICETTA DEL SALAME AL CIOCCOLATO DI MICHELLE HUNZIKER

Sara non lo assaggerà, la prova costume è troppo vicina e quel dolce andrebbe tutto sui suoi fianchi, è il commento della Daniele mentre Michelle prova a farle cambiare idea, perché quello che sta preparando lei è un salame senza burro, senza uova, senza latte e senza glutine.

In questa quarantena siamo diventate tutte più brave in cucina. Michelle Hunziker dopo avere sciolto il cioccolato aggiunge, il latte di soia, il caffè e un po’ di olio di semi, quindi le fette biscottate che ha ridotto a pezzi non troppo piccoli, le aggiunge al cioccolato insieme alle mandorle bianche.

Mescola bene il tutto e con delicatezza e il seguito lo conosciamo. Basta dare al dolce la forma del salame con l’aiuto della carta forno e poi tutto ben avvolto in frigo o nel congelatore. Il tempo di farlo indurire e poi tagliamo a fette e gustiamo questo salame al cioccolato di Michelle Hunziker.

Anche Michelle Hunziker prepara un dolce in quarantena ed è il salame al cioccolato (Foto) ultima modifica: da