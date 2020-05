Primo compleanno per Archie e Meghan Markle ripiega sul party a bordo piscina (Foto)

Una data importante oggi per Harry e Meghan Markle, il piccolo Archie festeggia il suo primo compleanno e anche se il party sarà diverso da come avevano previsto l’ex attrice ha organizzato tutto (foto). Dicono che per il primo compleanno di Archie dovessero volare tutti in in Gran Bretagna dai nonni, dalla regina Elisabetta e dagli altri Windsor ma alla fine sono previste anche per il piccolo festeggiato le stesse videochiamate che hanno ricevuto Louis e Charlotte. Meghan ha dovuto ripiegare su un party casalingo, ma immaginate per un attimo la lussuosa villa di Malibù e la festa a bordo piscina. Uno stile di certo ridimensionato rispetto alle previsioni della Markle ma per il suo bambino non mancheranno dolcetti bio e tutto l’amore di mamma e papà.

NIENTE INVITATI ALLA FESTA DI COMPLEANNO DI ARCHIE

Saranno dei festeggiamenti sottotono ma non si può rinunciare alla prima torta di un figlio. Il desiderio era quello che a festeggiare con il piccolo ci fosse anche George Clooney, anche lui compie gli anni oggi, 59. Gli invitati erano già noti, doveva esserci anche Serena William ma sembra che invece nemmeno nonna Doria Ragland sarà presente.

Alla festa ci saranno solo la tata, la governante, il personale di sicurezza e i cani Oz e Guy, al momento gli unici compagni di giochi di Archie. Al piccolo basterà e chissà se Meghan Markle vorrà mostrare il buffet in giardino a bordo piscina con le decorazioni scelte. Sembra che abbia preparato tutto con lei con ingredienti salutari, come riporta Ok Magazine. Tanti animaletti per Archie, queste le decorazioni che lo renderanno di certo felice.

Non riceverà invece regali perché Harry e Meghan hanno invitato tutti a non spendere soldi in giocattoli e abbigliamento ma a donare, magari a una charity. La Regina invece sembra avergli inviato un cavallo a dondolo di legno. La distanza non aiuta e anche i Windsor attendono tempi migliori.