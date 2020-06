Oroscopo Paolo Fox luglio 2020 Bilancia: niente trasgressione, periodo di tensioni

Che tipo di mese sarà quello di luglio 2020 per tutti i nati sotto il segno della bilancia? A svelarlo è come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega molto bene come andrà questo periodo in amore, lavoro e in salute. E partiamo proprio dall’amore dove non sono assolutamente permesse delle trasgressioni. Nel lavoro è un momento di ricerca, di sistemazione, e i rapporti professionali non sono ancora dei migliori. In fatto di salute, ci sarà molta tensione dettata soprattutto da problemi sul lavoro oppure in famiglia. Per scoprire nel dettaglio che cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di luglio 2020 per i nati sotto il segno della bilancia continuate pure a leggere.

L’oroscopo di Paolo Fox di luglio 2020 per tutti i Bilancia: ecco come andrà il mese in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – Per alcuni nati sotto il segno della bilancia potrebbero esserci anche due storie a livello sentimentale e questo è proprio il periodo giusto per decidere. I problemi d’amore ci sono soprattutto se qualcuno si è lasciato andare magari a dei tradimenti. Come abbiamo già anticipato, questo mese di luglio 2020 sarà un mese che non permetterà delle forme di trasgressione. Bisogna dire che, in generale, la bilancia non è un segno che tradisce e fa fatica pure a dire bugie per cui un tradimento verrebbe anche scoperto subito. Certo è che i nati sotto questo segno potrebbero farlo per vendetta perché forse non si sentono amati come vorrebbero dal partner e vorrebbero delle novità a livello sentimentale. Questo periodo sarà pieno di questioni lavorative o comunque economiche e il tutto potrebbe ripercuotersi sulla coppia dando il via a discussioni, in particolar modo se il bilancia o il partner sente la mancanza della dolce metà. Il consiglio di Paolo Fox è quello di ritrovare il benessere di coppia e la giusta complicità.

Oroscopo Paolo Fox 2020, Bilancia in coppia con gli altri segni: come sarà l’amore?

Lavoro – I rapporti sul lavoro non saranno dei migliori e nell’ultimo periodo, anche per altre cause, c’è voglia di fare qualcosa di diverso. I nati sotto il segno della bilancia vorrebbero cambiare tutto, colleghi, ambiente e così via. Il mese di luglio sarà comunque un mese di ricerca e si possono fare dei progetti magari anche per il prossimo autunno. In generale non è un periodo facile per chi lavora come dipendente. Chi è in proprio deve fare attenzione alle uscite in particolare se ha famiglia con figli.

Grafico Paolo Fox Bilancia 2020: l’oroscopo per il nuovo anno da I Fatti Vostri.

Salute – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020 sarà un mese di tensioni per i nati sotto il segno della bilancia. Queste tensioni sono scatenate soprattutto a causa di problemi, legali o sul fronte lavorativo oppure più in generale in famiglia. Nonostante questo però i bilancia hanno una buona energia e una buona carica vitale. Ad aiutare salute e benessere anche delle cure ricostituenti.