Oroscopo Paolo Fox 2020, Bilancia in coppia con gli altri segni: come sarà l’amore?

Quali sono i segni sì e i segni no in coppia con la bilancia? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dei nati sotto questo segno. Per la bilancia sarà un anno positivo in coppia con alcuni segni, ma non lo sarà con altri. Scopriamo perciò le affinità di coppia così da capire cosa possiamo aspettarci.

La Bilancia in coppia con tutti gli altri segni: le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox 2020

Bilancia-Ariete: L’ariete appare sicuro agli occhi della bilancia, che dunque ne è attratta. La bilancia infatti cerca delle rassicurazioni. Anche l’intimità va bene ma bisogna evitare i ricatti perché l’ariete può stancarsi e guardarsi intorno.

Bilancia-Toro: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, questa coppia è amante del bello. Dunque, se è in previsione l’arredamento di una casa, potrebbero passare insieme molto tempo per scegliere. Attenzione a non essere però solo esteriorità.

Bilancia-Gemelli: Questa coppia è caratterizzata dalla creatività. Entrambi hanno voglia di costruire una vita agiata. Il transito di Venere ad aprile è di aiuto.

Bilancia-Cancro: Le incomprensioni non mancano ma c’è comunque il desiderio di stare insieme. Tra luglio e agosto bisogna resistere alle provocazioni. Attenzione a superare al meglio le ostilità.

Bilancia-Leone: Il leone sta sempre avanti con i pensieri ma dall’altra parte trova una bilancia un po’ sottotono. Le divergenze possono esserci ma per fortuna Venere è in aspetto positivo tra la primavera e l’estate. Sono favoriti matrimonio e convivenza.

Bilancia-Vergine: Sono due segni che hanno bisogno di stabilità. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, la bilancia avrà bisogno di comprensione e la vergine dovrà essere in grado di darla.

Bilancia-Bilancia: In questa coppia si cerca sempre sicurezza e stabilità. Il 2020 può però rivelarsi agitato, competitivo. La bilancia sarà messa alla prova in ambito lavorativo. Il periodo più a rischio è quello dopo l’estate. A fine anno la storia sarà messa alla prova.

Bilancia-Scorpione: La passione deve essere mantenuta viva se si vuole portare avanti un rapporto del genere. La bilancia potrà però avere dei dubbi nel 2020, portando lo scorpione a stare male. Occhio alla gelosia!

Bilancia-Sagittario: Il divertimento e la voglia di fare la bella vita accomuna questi due segni. Il sagittario rilancerà il rapporto e la bilancia vorrà essere stimolata. Una fuga romantica è quello che ci vuole.

Bilancia-Capricorno: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020, questi due segni dovranno affrontare un anno impegnativo. In genere è una relazione solida, stabile. Problemi esterni alla coppia possono creare disagio e ci vorrà pazienza per superarli.

Bilancia-Acquario: Questo rapporto è basato su stima e lealtà reciproca. La bilancia avrà un anno complicato ma l’acquario saprà aiutarlo e proteggerlo nelle difficoltà.

Bilancia-Pesci: Questa relazione è molto tenera e protettiva in maniera reciproca. Attenzione a non cadere però nella noia! L’aspetto intimo e le attenzioni reciproche sono da curare per stare bene insieme.