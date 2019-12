Oroscopo Paolo Fox 2020 Bilancia: è un anno di chiusure sia nel lavoro che in amore

E’ arrivato il momento di scoprire qual è l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 della bilancia. A quanto pare il nuovo anno potrà essere caratterizzato da chiusure, sia nel lavoro che in amore, e dunque di cambiamento. Tutto quello che non funziona più va archiviato una volta per tutte per ritrovare la serenità. La bilancia ha molti pesi sulle spalle e dunque il 2020 inizia in maniera un po’ ambigua. Scopriamo qual è l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 della bilancia e cosa cambia rispetto al 2019.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia 2020: ecco cosa cambia rispetto al 2019

Il 2020 parte in maniera un po’ ambigua per i nati sotto il segno della bilancia. Queste persone infatti hanno dovuto affrontare un 2019 particolare. E’ stato un anno che si può definire di transito, caratterizzato da alcuni cambiamenti. Ciò che ha subito delle modifiche sono le collaborazioni, ma anche il modo di lavorare è cambiato. Dei progetti sono stati stravolti, o comunque rivisitati. Insomma, tutto questo non può che ripercuotersi anche sul nuovo anno. Infatti, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 della bilancia, chi ha un’attività oppure ha un ruolo importante, dovrà rivedere delle strategie. I problemi dipendono dalle tante responsabilità che questo segno sente di avere sopra le sue spalle.

Chi non riesce più ad andare avanti in un gruppo di lavoro, potrebbe optare per una chiusura decidendo di andarsene. Lo stesso discorso vale anche per l’amore e anche in questo ambito potrebbe esserci una chiusura da parte della bilancia, per arrivare a stare meglio. L’oroscopo di Paolo Fox per il nuovo anno invita a regolarsi con le spese. Infatti, nel corso del 2019, non sono mancati i costi da sostenere anche per la ristrutturazione di una casa. Dunque meglio non fare il passo più lungo della gamba. In generale comunque il 2020 è un anno di trasformazione, e verso gli ultimi mesi può arrivare anche il successo e la soddisfazione.

Oroscopo Bilancia 2020: attenzione alle discussioni con colleghi e collaboratori

Come vi abbiamo detto è un anno un po’ faticoso per la bilancia. I problemi maggiori si avvertono proprio nell’ambiente del lavoro. E’ possibile che ci siano polemiche con un capo o con altre persone con cui si lavora. Questo accadrà già da inizio anno. L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 della bilancia, questo segno, pur avendo ottenuto un incarico, potrebbe sentirsi non appoggiato o addirittura contrastato dagli altri. Particolare attenzione va prestata a problematiche con i dipendenti, se si è a capo di un’azienda perché possono arrivare delle vertenze.