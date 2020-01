Grafico Paolo Fox Bilancia 2020: l’oroscopo per il nuovo anno da I Fatti Vostri

E’ arrivato anche il 2020! Che cosa c’è da aspettarsi da questo nuovo anno? A svelare l’oroscopo annuale è stato Paolo Fox durante la puntata di Capodanno de I Fatti Vostri. Qui, Paolo Fox ha spiegato come andrà questo nuovo anno segno per segno e ha anche mostrato un grafico dettagliato per scoprire quali mesi saranno migliori di altri. Amore, fortuna, lavoro? In questo articolo ci concentreremo sul segno della bilancia. Se questo è il vostro segno e volete capire di più su come potrebbe andare questo 2020 continuate pure a leggere quest’articolo.

Grafici Paolo Fox 2020: come sarà il nuovo anno per il segno della Bilancia

L’inizio del nuovo anno forse non sarà una passeggiata per i nati sotto il segno della bilancia. I bilancia tenderanno a rimandare delle scelte e Paolo Fox si riferisce a delle scelte d’amore. Gennaio, febbraio e marzo saranno infatti dei mesi particolari a livello amoroso, i nati sotto questo segno zodiacale saranno un po’ sotto tono. Il segno della bilancia sarà però un segno amico durante questo nuovo anno corrente. Le richieste particolari ai bilancia non bisognerà farle prima del mese di aprile o di maggio. A partire dal mese di aprile, infatti, i nati sotto il segno della bilancia saranno disponibili un po’ con tutti gli altri segni zodiacali. Insomma, basterà superare con il piede giusto la prima parte del 2020 per poi viversi bene le relazioni con gli altri.

Aprile, maggio e giugno saranno i mesi giusti anche per quanto riguarda il lavoro. La stessa cosa varrà per il mese di dicembre. Secondo Paolo Fox i bilancia verranno ricompensati. Un anno particolare dunque per questo segno zodiacale perché se all’inizio si avranno difficoltà e problemi, successivamente le cose dovrebbero andare meglio. Anche per quanto riguarda la fortuna, in effetti, l’inizio dell’anno non regalerà molte sorprese per poi migliorare successivamente nei mesi a seguire.

CLICCATE QUI PER VEDERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX COMPLETO PER IL SEGNO DELLA BILANCIA.

Ecco il grafico per la bilancia: