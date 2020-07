Antonella Clerici indossa una felpa, è il suo messaggio contro i commenti peggiori? (Foto)

Una felpa bianca con la scritta rosa “Love”, Antonella Clerici è seduta sul divano con accanto Argo, il bellissimo cane di Vittorio Garrone. E’ la foto che parla di serenità, non c’è bisogna di aggiungere altro e lei nelle storie Instagram mostra uno scatto molto simile e aggiunge un cuore. Antonella Clerici resta lontana dalle polemiche, non le interessano o meglio sa che rispondere sarebbe inutile, forse anche peggio. Forse questa foto è la sua risposta a chi sui social continua a parlare senza conoscere la realtà, senza avere le giuste informazioni. Ogni tanto anche la conduttrice risponde, lo fa con chi commenta in modo garbato chiedendole spiegazioni per il suo ritorno in tv a mezzogiorno. Con un “Capirai” dice molto a chi la accusa di volere accanto in tv solo uomini e di non dare spazio alle donne o a chi le rimprovera di essere tornata dopo avere abbandonato La prova del cuoco, di avere tolto il posto a Elisa Isoardi.

LA POLEMICA INFINITA CHE COINVOLGE ELISA ISOARDI E ANTONELLA CLERICI

Una polemica che dura da due anni, da quando Antonella Clerici ha lasciato il suo storico programma del mezzogiorno e la Isoardi ha preso il suo posto. I fan si sono schierati ma i toni spesso non sono gentili. Ognuno ha le sue preferenze ma attaccare Elisa o Antonella è davvero assurdo.

Anche Anna Moroni è coinvolta nella stessa polemica. Purtroppo alcune persone si fermano ai titoli, non leggono un articolo, non cercano di capire e così tra i commenti sui social si legge di tutto.

Antonella avrebbe tolto il posto a qualcuno, dovrebbe fare spazio insieme ad Anna Moroni a conduttori più giovani? Davvero assurdo leggere tutto questo ma per i modi con cui le persone si esprimono offendendo una donna, una mamma, una nonna, una professionista.

Antonella Clerici indossa una felpa, è il suo messaggio contro i commenti peggiori? (Foto) ultima modifica: da