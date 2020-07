Dopo la cena a casa di Antonella Clerici il commento di Anna Moroni e degli invitati (Foto)

Hanno suscitato emozioni e curiosità sui social le foto della cena fatta a casa di Antonella Clerici. L’assenza di Anna Moroni, la presenza di alcuni degli storici protagonisti della vecchia Prova del cuoco, l’allegria di sempre ma nella casa nel bosco. Si sono ritrovati tutti insieme, quasi tutti, sale così l’attesa per le anticipazioni di “E’ sempre mezzogiorno”: chi ci sarà accanto ad Antonella Clerici? Magari proprio gli invitati presenti alla cena. Dopo un po’ di domande da parte dei follower anche Anna Moroni ha risposto tra i commenti alla foto della cena: “C’ero anch’io con il pensiero e affetto”. Ovvio che Annina sarebbe stata l’ospite più attesa a casa di Antonella Clerici e Vittorio Garrone ma la maestra in cucina è ad Alghero con suo marito, per le sue vacanze estive nella sua amata Sardegna. C’erano invece Sergio Barzetti, Daniele Persegani, Andrea Mainardi, Francesca Marsetti, Fulvio Marino, Federico Quaranta, Evelina Flachi ed altri.

I COMMENTI DEGLI EX PROTAGONISTI DELLA PROVA DEL CUOCO DOPO LA CENA A CASA CLERICI

“Cin cin a tutti noi e voi” ha commentato la padrona di casa nello scatto con il brindisi. Sergio Barzetti è stato il primo a postare un’altra foto della serata e a scrivere sui social: “ Metti una serata speciale, metti un luogo magico, qualche kilo di persone uniche aggiungi ambondanza di amicizia, 6 etti di simpatia, manteca con una bella spolverata di SorRisi, un pizzico di sale in zucca e il gioco è fatto… La ricetta risulterà perfetta”.

Evelina Flachi, da sempre legata ad Antonella da un forte legame di amicizia: “Serata di mezza estate ricca di energia positiva amicizia e serenitaà ripresa che vorremmo trasmettere a tutti voi.

Francesca Marsetti, che ancora non ha trovato l’uomo della sua vita ma conta sempre sulla Clerici per un aiuto in amore: “L’amicizia quando è vera è veramente Semplice grazie Antonella per la bella serata e tanto buon cibo”. Non c’erano tutti alla cena nel bosco ma siamo sicuri che E’ sempre mezzogiorno sarà una vera sorpresa.