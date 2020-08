Anna Moroni con un look che piace a tutti, soddisfatta anche dei suoi capelli (Foto)

Che look per Anna Moroni che sembra sempre più social ma anche sempre attenta a ciò che indossa. La sua ultima foto in ordine di tempo è stata scattata a Gubbio, Anna Moroni dopo i tanti giorni al mare si è rifugiata da Fabrizio Hair Team e i suoi capelli sono tornati perfetti, anzi più belli di prima. Annina è nella sua adorata Gubbio e per ringraziare chi si è occupata dei suoi capelli ha posato felice del risultato. Maglia gialla e pantaloni multicolor a righe, la maestra in cucina fa il pieno di complimenti, le sue fan sono pazze del suo outfit. Più volte negli anni anche Antonella Clerici ha sottolineato che fuori dagli studi televisivi la Moroni si faceva sempre notare per le sue scelte giovanili, colorate, originali.

ANNA MORONI DOPO ALGHERO E’ IN VACANZA A GUBBIO

Dopo avere lavorato a Roma con la sua seconda edizione di Ricette all’italiana Anna Moroni è subito partita per le vacanze. Prima un volo verso la sua isola preferita e da lì ha postato tante foto, dai piatti gustati nei vari ristornati all’anniversario festeggiato con suo marito Tonino.

A Gubbio poi ha altri amici e parenti, l’Umbria è uno dei suoi posti del cuore, da lì arrivano tante sue ricette, quelle che negli anni ha suggerito al pubblico de La prova del cuoco su Rai 1 e adesso al pubblico che segue Ricette all’italiana su Rete 4.

Applausi, cuori e grandi complimenti per la Moroni che può contare da sempre su tantissime fan, le stesse che vorrebbero rivederla di nuovo accanto ad Antonella Clerici nel suo nuovo programma E’ sempre mezzogiorno. Invece, non ci sarà, ha dato la sua parola a chi l’ha voluta con entusiasmo due anni fa confermando che sarebbe rimasta nella squadra di Ricette all’italiana.

