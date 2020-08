Briatore in ospedale, le sue condizioni sarebbero serie dopo avere contratto il covid 19

Flavio Briatore risultato positivo al covid 19 è ricoverato in ospedale e in base a quanto riporta L’Espresso le sue condizioni di salute sarebbero serie. Briatore al momento sembra non sia in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite serie. L’imprenditore è ricoverato al San Raffaele di Milano già da lunedì e inevitabilmente questa notizia si ricollega alla polemica dei giorni scorsi dello stesso Briatore nei confronti di Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena. Il famoso Billionaire di Porto Cervo era stato chiuso in seguito alle ordinanze che riguardano le discoteche, decisione che l’imprenditore non aveva gradito scatenando le sue parole. Il Billionaire chiuso il 17 agosto si è rivelato un focolaio attivo con già 60 contagiati solo nello staff. Poche ore fa Selvaggia Lucarelli su Instagram si chiedeva se l’imprenditore fosse in quarantena, pochi minuti fa appresa la notizia del ricovero ha aggiunto altro nelle sue storie.

FLAVIO BRIATORE POSITVO AL CORONAVIRUS E’ IN OSPEDALE

“Briatore, secondo L’Espresso, ricoverato a Milano per il Covid. Speriamo che guarisca presto e che possa trarne una lezione importante, perché la salute non può essere sacrificata al business. Alzano Lombardo avrebbe dovuto insegnare qualcosa” è il messaggio appena postato da Selvaggia Lucarelli, ovviamente ci auguriamo tutti che Briatore guarisca presto e venga dimesso al più presto, come chiunque altro.

“Piange il cuore vedere un’economia trucidata così da gente che non ha mai fatto un ca**o nella vita” erano state le parole di Briatore il giorno dopo l’ordinanza rivendicando di essere stato ligio alle regole anti-contagio. La replica del sindaca di Arzachena oggi sembra ancora più giusta, ricordava dell’importanza di mettere la mascherina per tutelare gli anziani.

“È un momento particolare e la guarda va tenuta alta, quest’ordinanza va a tutelare la salute di tutti soprattutto di quelli più anziani come lei che è giusto che si proteggano e mettano la mascherina” il commento di Ragnedda dopo le accuse di Briatore.

Ricordiamo anche che Briatore il 15 agosto ha partecipato alla partita di calcetto ormai famosa con altri vip, tra questi l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic risultato poi positivo al covid 19.