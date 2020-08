Paolo Bonolis dopo la partita con Mihajlovic rassicura: “Io e Davide stiamo bene”

Già questa mattina Sonia Bruganelli aveva voluto rassicurare tutti sulle condizioni di salute dei suoi familiari. Ma lo ha fatto anche Paolo Bonolis che in una intervista al Messaggero sceglie di parlare di quanto sta accadendo in queste ore. C’è infatti particolare apprensione dopo la notizia della positività di Sinisa Mihajlovic al covid 19. Bonolis e suo figlio infatti, insieme ad altri vip, hanno giocato a calcio con il mister bolognese. Nella foto che circola in rete da ore, si vedono anche Flavio Briatore, che però al momento non ha ancora commentato i fatti, e altri imprenditori. Nello scatto anche il giornalista Gabriele Parpiglia che invece ha commentato la vicenda sui social, anche lui ha fatto il tampone risultando negativo.

“Veramente io sono in perfetta salute. Mi sento in forma, non ho nulla, sto bene: certamente non ho il Covid” ha detto Paolo Bonolis nella sua intervista per il Messaggero.

PAOLO BONOLIS NON HA IL COVID 19: LE SUE PAROLE

“Per il lavoro che faccio io sono continuamente controllato. Ci monitorano in continuazione, sono certo di stare bene. Quelli che fanno il mio lavoro non possono permettersi incertezze” ha detto il conduttore.

Ansia e preoccupazione anche per il figlio di Paolo Bonolis, Davide, che aveva partecipato alla stessa partitella. Il conduttore parla anche del figlio e commenta: “Davide? State tranquilli, sta bene pure lui. È negativo al virus, abbiamo fatto immediatamente tutti i controlli necessari per scongiurare il peggio”.

Nella giornata di oggi sono arrivate diverse notizie relative a vip e pseudo tali in vacanza in Sardegna. Nelle ultime ore anche Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style ha fatto sapere di essere positivo al coronavirus con delle storie e un messaggio sui social.

In Italia i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono scesi di nuovo sotto ai mille ma si stabilizzano intorno ai 900. Numeri che restano comunque preoccupanti.