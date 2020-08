Federico Fashion Style ha il coronavirus: “Ho strani sintomi”. Clienti preoccupate

Anche Federico Fashion Style ha contratto il coronavirus. Il parrucchiere si è sottoposto al test al rientro dalla Sardegna. Una volta arrivato a Roma ha scoperto di essere positivo al covid 19. L’annuncio arriva direttamente dal suo profilo instagram. Pochissimi minuti fa infatti, il parrucchiere delle vip, ha annunciato che il secondo tampone fatto, dopo il test in Sardegna, ha evidenziato la sua positività. Al momento è da solo in casa dove farà la quarantena in attesa di guarire.

FEDERICO FASHION STYLE POSITIVO AL COVID 19: L’ANNUNCIO

Anche il parrucchiere aveva trascorso, come molti altri vip risultati positivi nelle ultime ore, alcuni giorni di ferie in Sardegna.

Le parole di Federico sui social:

Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… ho contratto il COVID-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a roma ho fatto il tampone ed e’ risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! E’ importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati! #covid_19

La cosa che sta facendo preoccupare però molto, è, come fanno notare alcune persone sui social, che dopo il rientro a casa dalla Sardegna, Federico era andato anche in negozi. Molte clienti quindi hanno iniziato a chiedere spiegazioni in merito. Probabilmente, come ha spiegato lo stesso Federico, essendo risultato negativo al test ( dovrebbe essere il test sierologico) ha pensato di poter tornare a lavorare.

Altre followers fanno anche notare che potrebbe essere a rischio anche la sua bambina e la sua compagna, oltre alle tante clienti con cui potrebbe essere entrato in contatto.

Sicuramente nelle prossime ore si capirà che precauzioni prendere, anche verso chi è stato nei saloni, dai dipendenti ai clienti. Se fosse ovviamente confermato che Federico è entrato in contatto anche con altra gente oltre ai suoi familiari dopo il rientro a Roma dalla Sardegna.

Federico Fashion Style ha il coronavirus: “Ho strani sintomi”. Clienti preoccupate ultima modifica: da