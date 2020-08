Paura per Paolo Bonolis dopo la partita a calcetto con Mihajlovic ma la Bruganelli rassicura tutti

Sono ore di grande attesa e tensione quelle che stanno vivendo molti personaggi noti che in queste settimane sono state in Sardegna. Al ritorno dalle ferie purtroppo molte persone sono risultate positive e tra queste anche l’allenatore del Bologna, Sinina Mihajlovic. Il mister durante la permanenza in Costa Smeralda si è concesso qualche partita di calcetto, come dimostrano anche le tante foto postate sui social. E durante una di queste, c’era anche Paolo Bonolis con suo figlio. Ed è per questo che nelle ultime ore, molti fans del conduttore e persone che nutrono affetto per la sua famiglia, hanno chiesto a Sonia Bruganelli, sempre molto attiva sui social, di parlare della situazione.

La moglie di Paolo Bonolis già nei giorni scorsi aveva mostrato le immagini dei test fatti, anche perchè si sono spostati molto in questa estate, tra Toscana, Ibiza e Sardegna, i viaggi non sono mancati. Certo dopo la notizia della positività di Mihajolic, certamente Sonia e i suoi familiari avranno rifatto il tampone per assicurarsi che sia tutto ok.

SONIA BRUGANELLI DOPO LE VACANZE IN SARDEGNA RASSICURA TUTTI

Sono stante davvero tante le persone a chiedere a Sonia come stessero lei e i suoi bambini, oltre a Paolo ovviamente. E così ieri sera la moglie di Bonolis ha deciso di fare un post in cui spiegava con poche semplici parole la situazione. Ripostando una foto della famosa partitella alla quale ha partecipato anche suo marito ( dovrebbe aver giocato anche il figlio della coppia), ha specificato che loro stanno tutti bene e che non c’è motivo per preoccuparsi.

Nell’immagine postata da Sonia si vedono anche Flavio Briatore e altri personaggi noti. Tra loro anche il giornalista Gabriele Parpiglia che ha trascorso parte delle sue ferie in Sardegna e che proprio questa mattina ha fatto sapere di aver ricevuto i risultati di due tamponi, entrambi negativi.