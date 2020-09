Cristina Parodi stilista e modella ma quanto costano i suoi vestiti? (Foto)

Eleganza e femminilità sono presenti in ogni vestito di Cristina Parodi, ci riferiamo alla linea Crida, al marchio creato dalla giornalista e conduttrice in collaborazione con la sua socia. Uno stile che parla della Parodi, vestiti che piacciono a molte donne ma non sono accessibili a tutte. Lo ripetono le follower che non perdono occasione per criticare, non è simpatica a tutti Cristina Parodi ma è così per tutti i comuni mortali. Si parla addirittura di cifre pazzesche per i suoi abiti, scatta quindi la curiosità di sapere quali sono i prezzi dei suoi abiti, dei modelli che propone come stilista e anche come modella. Ovvio che lei indossi gli outfit che immagina perfetti per chi acquista Crida, sono più che altro abiti morbidi, lunghi, con gonne ampie, quindi comodi ma costosi, davvero non per tutte le tasche.

I PREZZI DEI VESTITI DI CRISTINA PARODI E DANIELA PALAZZI

Ci chiediamo perché dovrebbero essere accessibili a tutte le donne e a tutte le tasche considerano che di marchi e brand sono pieni i negozi. I prezzi oscillano tra i 400 e gli 800 euro, davvero sono prezzi che poche donne possono o decidono di spendere. Ed ecco che sui social scattano i commenti di chi apprezza e chi insulta, chi ricorda alla Parodi le persone che hanno sofferto e soffrono ancora a causa del Covid. Lei è la moglie del sindaco di Bergamo, per alcuni dovrebbe esibirsi di meno.

Cristina Parodi risponde a chi sottolinea che i suoi abiti sono belli ma troppo cari: “Sono in promozione a metà prezzo”. Ci sono i saldi ma questo non placa il botta e risposta tra le follower che apprezzano o meno il video della Parodi con la sua amica e socia che propongono due abiti molti simili passeggiando consapevoli di essere due modelle poco disinvolte.

