Luca Guidara torna sui social, sta meglio ma non può ancora scrivere: Marco Bianchi lo fa per lui

Sono tantissime le persone a chiedersi che cosa stia succedendo nella vita di Marco Bianchi e di Luca Guidara, non per morbosità circa le condizioni di salute del coach dell’ordine ma perchè davvero preoccupati da quello che sta accadendo. E’ passato più di un mese da quando Marco Bianchi e Luca hanno parlato per la prima volta del ricovero in ospedale. Ogni giorno Marco mostra sui social il periodo difficile che sta affrontando, tra la vita quotidiana e i viaggi in ospedale per parlare con i medici ma soprattutto per stare al fianco del suo compagno. E tanto, tantissimo è davvero l’affetto che le persone comuni vogliono trasmettere sia a Luca che a Marco. Non sappiamo ancora il brutto male che ha colpito Luca, neppure lui ne vuole parlare direttamente. Ma il fatto che ieri abbia avuto la voglia di tornare a condividere sui social un post, ci lascia immaginare che sia iniziata una nuova fase e che finalmente ci siano dei progressi e dei passi in avanti. E di questo siamo tutti davvero felicissimi.

Purtroppo Luca al momento non è ancora in grado di scrivere un post sui social e per questo affida a Marco il compito di farlo. Vuole però condividere questo momento con tutti, perchè ha bisogno di ringraziare le tantissime persone che sono state a lui vicine in questo periodo. Marco gli racconta del grande affetto che lo circonda e anche questo gli dà la forza per andare avanti e lottare.

LUCA GUIDARA ANCORA IN OSPEDALE: IL POST SUI SOCIAL

Le parole di Luca sui social:

Piacere, sono Luca e dal 3 settembre sto “godendomi” un soggiorno presso il Policlinico di Milano. Piccola premessa: sto dettando questo post al mio angelo custode cioè Marco che non mi ha mollato un secondo in queste settimane e che, insieme ai medici, infermieri, OSS, alla mia famiglia e soprattutto ai farmaci, è stato una vera medicina. Sto dettando questo messaggio perché ancora non ho la possibilità di scrivere, ciò che mi è capitato al corpo è qualcosa di raro ed ahimè inaspettato… potrebbe succedere a chiunque indipendentemente dalla dieta, dallo stile di vita, dalle passioni, dal proprio credo, dalla propria salute!!! Stavo benone, appena uscito dal solito check-up annuale e soprattutto dopo delle belle vacanze! Oggi entro in una vera fase 2 e per questo volevo dirvi GRAZIE perché Marco mi riporta tutti i vostri commenti, preghiere, pensieri positivi. Grazie! Tornerò a parlarvi di casa, tutorial da fare e trucchi per amare l’ordine e il pulito, ma dovete attendermi. Non è proprio una passeggiata quella che sto vivendo e soprattutto ci vorrà ancora un bel po’ di tempo. Grazie grazie grazie! Non chiedetevi e chiedetemi cosa io abbia avuto (e contro cosa stia lottando), l’importante è che sia qui, con la mente lucida (ora) e la voglia (tanta) di tornare in pista, nella mia home sweet home…ho una gran voglia di tornare, ma al momento non posso…

Da parte nostra un grosso in bocca al lupo!