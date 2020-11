Oroscopo Paolo Fox dicembre 2020 Bilancia: chi ha chiuso una storia aprirà di nuovo il suo cuore

Che tipo di mese sarà questo di dicembre 2020 per tutti i nati sotto il segno della bilancia? Ce lo svela come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che spiega come andrà questo ultimo periodo dell’anno in amore e in salute. In amore, ci sarà più fiducia e sarà un buon periodo per chi ha chiuso una relazione perché potrebbe aprirsi ad un nuovo rapporto sentimentale. Per quanto riguarda la salute, questo mese sarà un po’ più positivo ed entusiasmante. I disagi potranno essere affrontati e superati. Ma andiamo adesso a vedere come sarà l’oroscopo di dicembre 2020 per tutti i nati sotto il segno della bilancia secondo Paolo Fox, in modo più dettagliato.

L’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2020 per tutti i nati sotto il segno della bilancia:

Ecco come andrà in amore e in salute questo periodo

Amore – In queste ultime settimane dell’anno ci sarà decisamente più fiducia nei sentimenti. I nati sotto il segno della bilancia che hanno messo un punto definitivo su una relazione d’amore saranno adesso pronti per intraprendere un nuovo rapporto, una nuova storia. I rapporti più stabili potranno scegliere di fare un passo importante come quello della convivenza, soprattutto se è una decisione che è stata rimandata per troppo tempo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo mese di dicembre si concluderà con una bella novità. Chi ha intenzione di allargare la famiglia con l’arrivo di un bambino, sarà favorito da un periodo fertile. Bene pure chi è interessato ad avere una storia part time senza impegnarsi troppo e seriamente con il partner. Sarà un momento positivo per i nati sotto questo segno zodiacale anche perché ci sarà una grande voglia di fare, oltre che di godersi i sentimenti. Sicuramente bisognerà gestire ogni cosa al meglio evitando di esagerare soprattutto durante il giorno di capodanno.