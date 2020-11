Gli auguri di compleanno di Selvaggia Lucarelli a Lorenzo Biagiarelli sono una nuova dichiarazione d’amore (Foto)

Lorenzo Biagiarelli per il suo compleanno ha già ricevuto gli auguri di tutti nello studio di E’ sempre mezzogiorno dopo quelli di Antonella Clerici ma ovviamente era il post di Selvaggia Lucarelli il più atteso (Foto). Della loro storia d’amore hanno raccontato le differenze, i pregi e difetti che completano entrambi ma è evidente che Lorenzo Biagiarelli sia la parte più saggia e ottimista dei due e Selvaggia Lucarelli lo ribadisce anche nella sua ennesima dichiarazione d’amore. E’ lui che la calma e le ha reso meravigliosa la vita e raccontando una delle loro avventure saltano fuori ancora una volta le loro differenze. Di certo non finge di essere perfetta la Lucarelli e mostrando le immagini di una vacanza di un po’ di tempo fa racconta: “Una volta io e Lorenzo siamo finiti in una foresta birmana in cerca di questi laghetti d’acqua tiepida visti in una foto su Instagram e introvabili in ogni guida del Myanmar”. Subito la prima confessione: avevano litigato perché lei era stanca, perché aveva paura, perché non le andava quello che stavano facendo o perché in ogni caso lei avrebbe litigato comunque in quel momento.

BUON COMPLEANNO LORENZO BIAGIARELLI

“Avevamo litigato perché la salita a piedi nella boscaglia era stata un’ammazzata epica, perché non sapevo se fosse prudente infilarsi dove nessuno, se aggrediti da una tigre birmana, ci avrebbe mai ritrovati, perché boh, probabilmente era uno di quei giorni in cui avevo bisogno di trovare un colpevole nel cosmo” ma Biagiarelli cosa ha fatto? Ha sorpreso ancora una volta la sua compagna, ha preso l’ukulele e: “ha riadattato in inglese la canzone di Jovanotti e ha cantato”.